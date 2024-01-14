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  4. "Adada kalmamda fayda var" demişti! Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da kuralları değiştirdi!

"Adada kalmamda fayda var" demişti! Acun Ilıcalı, Survivor All Star'da kuralları değiştirdi!

14.01.2024 07:45 | Son Güncelleme:
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Survivor All Star hem yarışmacıları hem yarışmalarıyla hızlı başladı. Kiminin polis baskınına sebep olması kiminin erotik pozları kiminin de kavgaları gündemdeyken Acun Ilıcalı'dan bomba bir değişiklik geldi.

Survivor All Star yarışmacıları kadar oynanan oyunlarıyla da gündeme geliyor. Son günlerde polis baskını ile gündemde olan yarışmada yaşananlar Acun Ilıcalı'yı rahatsız etmişti.

Acun Ilıcalı "Survivor All Star bu sezon biraz gergin, adada kalmamda fayda var" ifadelerini kullanmıştı.


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YARIŞMACILAR ŞAŞIRDI

Acun Ilıcalı şimdi de Acil Durum Konseyi düzenleyerek kuralların değiştiğini açıkladı. Survivor'da sezonun başından beri kadın yarışmacılar ayrı, erkek yarışmacılar ayrı yarışıyordu.

Oyun sisteminin değiştiğini açıklayan Ilıcalı, oyunun tek tur oynanıp 12'de biteceğini açıkladı. Buna göre, kadın-erkek şeklinde oynanacak oyunlarda bir takım 8'e ulaştığı an 12 olana kadar bayrak yarışı yapılacak. Finalde de kadın-erkek birlikte atış yapacak.

Acun Ilıcalı açıklama yaparken yarışmacılar "Aynı anda atış a aa, ooo" yorumlarında bulundu. Bazı yarışmacılar ise "Güzel güzel" dedi.

Acun Ilıcalı ise "Takımdaki doğru eşleşmeleri bulma bölümü en önemli kısım. Oyunlarda strateji, doğru seçimler... İkilileri doğru bulmak gerekecek" dedi.

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"Yenilikler senesi olacak dedik bu sefer de oyun kurallarında yeni bir yenilikle devam ediyorsunuz" diyen Ilıcalı "Ek bir nokta takım kaptanlığında önce o günkü galibiyet sayısına, yüzdeye ve sezon yüzdesine bakılıyor" açıklamasında bulundu.

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survivor all star Acun Ilıcalı
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