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Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti

13.08.2022 19:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti

YOZGAT (AA) - Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Yozgat'ta şehit Piyade Uzman Çavuş Hasan Hüseyin Özdemir'in ailesini ziyaret etti.

Bozdağ, Akdağmadeni ilçesine bağlı Belekcehan beldesindeki açılış töreninin ardından Arpalık köyüne geçti.

İdlib'de 2020 yılında şehit düşen Özdemir'in ailesini ziyaret eden Bakan Bozdağ, baba İbrahim ve anne Emine Özdemir'le bir süre görüştü.

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti

Adalet Bakanı Bozdağ, Yozgat'ta şehit Özdemir'in ailesini ziyaret etti

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adalet bakanı bekir bozdağ

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