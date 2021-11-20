Adalet Bakanı Gül, Erzurum'da AK Parti İl Başkanlığında konuştu:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye'nin birçok alandaki vesayetini AK Parti'nin sona erdirdiğini, özgürlükler önündeki engelleri kaldırdıklarını ve vesayetle mücadele ettiklerini belirtti.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Erzurum'a gelen Bakan Gül, beraberinde Erzurum Valisi Okay Memiş, AK Parti Erzurum Milletvekili Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ile Gürcükapı semtinde esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Bir lokantaya giren Gül, burada Erzurum'a özgü cağ kebabı yedi. Ardından AK Parti İl Başkanlığına geçen Gül, burada yaptığı konuşmada, dün Erzurum'un Köprüköy ilçesinde etkili olan 5,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Depremden etkilenen vatandaşları ziyaret ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmiş olsun dileklerini ilettiğini anımsatan Gül, "Hamdolsun can kaybı yok. En büyük tesellimiz bu. Hasar anlamında da çok yoğun bir hasar olmadığını ilgili arkadaşlar söyledi. Olanların da tespiti yapıldı, en kısa zamanda bu zararların tanziminin yerine getirilmesi için yetkili birimlerimiz gece gündüz çalışıyor." diye konuştu.

- "Elbette yapılacak çok işimiz var"

Gül, Erzurum'un istiklalin ve istikbalin yol haritasının çizildiği bir şehir olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Erzurum, AK Parti kurulduğu günden beri sayın Cumhurbaşkanımıza çok büyük destek, omuz ve güç vermiştir. Erzurum, daima milli iradenin ve AK Parti'nin yanında oldu. Biz Allah'ın rızası, milletin duası anlayışıyla siyasetini yapan bir hareketiz. Türkiye'de AK Parti milletin kurduğu bir partidir. AK Parti'yi millet iktidara getirmiştir, AK Parti de milleti iktidara getirmiştir. 2002'den itibaren Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetlerimiz milletimizin önündeki ekonomik, özgürlük ve diğer alanlarda her engeli ortadan kaldırmak için mücadele etti ve bu mücadeleyi de büyük bir başarıyla sürdürüyoruz. Elbette yapılacak çok işimiz var."

Herkesin kalan sorunlarını çözecek partinin AK Parti olduğuna değinen Gül, vatandaşların sorunlarına gözlerini yumamayacaklarını ve görmezden gelemeyeceklerini söyledi.

Gül, bugüne kadar olan sorunları çözdüklerini ve bugünden sonra da çözerek yollarına devam edeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Türkiye, eski Türkiye'nin birçok alandaki vesayetini AK Parti ile sona erdirdi. Özgürlükler önündeki engelleri kaldırdık ve vesayetle mücadele ettik. Tüm bu mücadeleleri yaparken her bakımdan gayretlerimizi sürdürdük. Türkiye'de başı açık ya da kapalı olsun insanların kılık kıyafetine karışıldığı, düşüncesine ve yaşam tarzına müdahale edildiği bir dönemden isteyen istediği gibi inanır, inandığı gibi de yaşar anlayışına AK Parti getirdi. Biz bunu bir anayasa güvencesi altına alalım dediğimizde de bundan 10 yıl önce Anayasa Mahkemesi, 411 kişi anayasa değişikliği yapmasına rağmen orada yargısal aktivizm devreye girdi ve bu iptal edildi. Halen önümüzde özgürlükler alanında yapmamız gereken işler ve atmamız gereken adımlar var. Yeni anayasa da dahil olmak üzere milletimizin özgürlüklerini daha da güvence altına alacak çalışmalar yapmamız lazım."

- "Polemiklerle, tehditlerle, suni gündemlerle milletimizin işi yok"

Gül, Türkiye'nin önünün aydınlık olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de CHP zihniyetinin ülkemizi getirmiş olduğu eski Türkiye tablosunu milletimiz unutmuş değildir. Polemiklerle, tehditlerle, suni gündemlerle milletimizin işi yok. Milletimiz ekmeğini, özgürlüğünü artıran ve daha da artıracak olan, sorunlarının farkında olup bu sorunları çözecek olan AK Parti ile yine yoluna devam etme kararlılığındadır. Onun haricinde Türkiye'de gerçekten tutarlı, ciddi bir muhalefet sorunu vardır. Türk demokrasisinin en önemli sorunu ciddi bir muhalefet sorunu ile karşı karşıya olmasıdır. Projesi, vizyonu ve gelecek tasavvuru olmayan bu muhalefetin halini milletimiz çok iyi bilmektedir. Biz bu meseleleri de bu anlamdaki siyasi tarzını da polemiğe düşmeden, çekişmelere girmeden bizim milletimize verdiğimiz sözler var."

Vatandaşların temel hak ve özgürlüklerini güçlendirmeye yönelik hedeflerinin olduğunu anlatan Gül, şunları kaydetti:

"3600 ek gösterge, asgari ücretlimizin geçim meselesi, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini daha da güçlendirme gibi hükümetimizin ve partimizin önünde hedefler var. Bu hedefleri hep birlikte gerçekleştirmiş olacağız ve yolumuza devam edeceğiz. 2023'e doğru giderken muhalefetin tek bir derdi var. Ülkemizi daha iyi bir yere getirme, daha iyi projelerle Türkiye'yi yeni yüz yıla taşıma projeksiyonu yok. Tayyip Erdoğan ve AK Parti karşıtlığından başka hiçbir vizyon ve projeyi göremiyoruz ama onlar ne yaparlarsa yapsınlar bu seçimin galibi milletimiz olacaktır ve 2023'te milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı olacaktır."