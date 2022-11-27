"Adama bıçağı sapladı!" Kalecinin kafasında korner direğinin kırıldığı Göztepe - Altay maçının yankıları sokaklara sıçradı! Taraftarlar dağılmadı, stat dışında herkes birbirine girdi...

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay'ı karşı kaşıya getiren maçta yaşanan olaylar gündeme damgasını vurdu. 15. hafta mücadelesinin 20. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu yere bir işaret fişeği gönderildi. O fişeğin bir Göztepe taraftarına isabet etmesinin ardından hakem müsabakayı durdurdu ve sahaya ambulans girdi.