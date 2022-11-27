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  4. "Adama bıçağı sapladı!" Kalecinin kafasında korner direğinin kırıldığı Göztepe - Altay maçının yankıları sokaklara sıçradı! Taraftarlar dağılmadı, stat dışında herkes birbirine girdi...

"Adama bıçağı sapladı!" Kalecinin kafasında korner direğinin kırıldığı Göztepe - Altay maçının yankıları sokaklara sıçradı! Taraftarlar dağılmadı, stat dışında herkes birbirine girdi...

27.11.2022 23:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto 1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay, Gürsel Aksel Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın 20. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu bölüme işaret fişeği atılmasının ardından oyun durmuş ve bu sırada sahaya giren bir taraftar, Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına korner direği ile vurmuştu. Bu olay sonrasında maç tatil edilmişti. Stadyum içerisinde yaşananlar, İzmir sokaklarına da sıçradı. Taraftarlar arasında büyük kavga çıktı.

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay'ı karşı kaşıya getiren maçta yaşanan olaylar gündeme damgasını vurdu. 15. hafta mücadelesinin 20. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu yere bir işaret fişeği gönderildi. O fişeğin bir Göztepe taraftarına isabet etmesinin ardından hakem müsabakayı durdurdu ve sahaya ambulans girdi.

SKANDALLAR SOKAĞA TAŞTI

KORNER DİREĞİ İLE VURDU

KORNER DİREĞİ İLE VURDU

Futbolcular uzak köşe gönderi kısmında bulunan ambulansın yanına doğru yönelirken, sahaya bir taraftar girdiği ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına elindeki korner direği ile sertçe vurdu.

KALECİNİN DURUMU İYİ

KALECİNİN DURUMU İYİ

Aldığı darbe sonrasında yere yığılan Özenç'e saldıran kişi, görevliler tarafından hemen yakalandı ve gözaltına alındı. Kaleci Ozan Evrim Özenç'in başında 4 cm'lik bir açılma meydana geldiği belirtilirken, durumunun iyi olduğu açıklandı.

MAÇ ERTELENDİ

MAÇ ERTELENDİ

Yaşanan olayların ardından hakem maçı tatil etti ve takımları soyunma odasına gönderdi.

GERGİNLİK SOKAKLARA SIÇRADI

GERGİNLİK SOKAKLARA SIÇRADI

Taraftarların stadyumu terk etmesiyle birlikte saha içinde yaşanan skandallar, İzmir sokaklarına sıçradı.

BIÇAKLI MEŞALELİ KAVGA

BIÇAKLI MEŞALELİ KAVGA

İki takım taraftarları arasında bıçaklı meşaleli kavga çıktı. O anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.

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