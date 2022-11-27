"Adama bıçağı sapladı!" Kalecinin kafasında korner direğinin kırıldığı Göztepe - Altay maçının yankıları sokaklara sıçradı! Taraftarlar dağılmadı, stat dışında herkes birbirine girdi...

Spor Toto 1. Lig'de Göztepe ile Altay'ı karşı kaşıya getiren maçta yaşanan olaylar gündeme damgasını vurdu. 15. hafta mücadelesinin 20. dakikasında Altay tribünlerinden Göztepe taraftarlarının bulunduğu yere bir işaret fişeği gönderildi. O fişeğin bir Göztepe taraftarına isabet etmesinin ardından hakem müsabakayı durdurdu ve sahaya ambulans girdi.
Futbolcular uzak köşe gönderi kısmında bulunan ambulansın yanına doğru yönelirken, sahaya bir taraftar girdiği ve Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasına elindeki korner direği ile sertçe vurdu.
Aldığı darbe sonrasında yere yığılan Özenç'e saldıran kişi, görevliler tarafından hemen yakalandı ve gözaltına alındı. Kaleci Ozan Evrim Özenç'in başında 4 cm'lik bir açılma meydana geldiği belirtilirken, durumunun iyi olduğu açıklandı.
Yaşanan olayların ardından hakem maçı tatil etti ve takımları soyunma odasına gönderdi.
Taraftarların stadyumu terk etmesiyle birlikte saha içinde yaşanan skandallar, İzmir sokaklarına sıçradı.
İki takım taraftarları arasında bıçaklı meşaleli kavga çıktı. O anlar vatandaşların kameralarına yansıdı.