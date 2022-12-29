Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladı "Ali Koç'a söz vermiştim, ilaç gibi bir transfer"

"F.BAHÇE'YE İLAÇ GİBİ TRANSFER"

Murat Sancak ayrıca "Samet Akaydın'a Fenerbahçe'nin verdiğinin daha üstünü verdiler ama ben bir söz verdim. Çok iyi bir adam verdim Fenerbahçe'ye. Bayağı iyi bir adam. Fenerbahçe'ye ilaç gibi bir transfer olacak." şeklinde konuştu.