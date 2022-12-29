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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladı "Ali Koç'a söz vermiştim, ilaç gibi bir transfer"

29.12.2022 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz hafta aldığı mağlubiyetle liderliği ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran ve bu hafta maç fazlasıyla koltuğunu geri alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Birçok oyuncu ile yakın temasta olan Sarı-Lacivertliler'in yeni transferini Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak resmen açıkladı. İşte Sancak'ın beklenmedik o açıklaması...

Samet Akaydin

Samet Akaydin

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Adana Demirspor
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Süper Lig'de devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren ekiplerin başında gelen Fenerbahçe, takıma takviye yapacağı bölgeleri belirledi. Sarı-Lacivertliler listesine aldığı oyuncularla görüşmeleri sürdürürken öne çıkan isimler belli oldu. 12 Ocak’ta açılacak olan devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe ’de çalışmalar erken başlamış durumda.

LİSTESİNİN BAŞINDA SAMET VAR!

LİSTESİNİN BAŞINDA SAMET VAR!

Transferde önceliğini savunma bölgesine veren Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Samet Akaydın için görüşmelere devam ederken, konuyla alakalı bomba gelişmeler yaşanıyor.

JESUS İSTEDİ 

JESUS İSTEDİ 

Adana Demirspor'da geçtiğimiz sezon başlayan çıkışını bu sezon da sürdüren Samet Akaydın gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösterdi. Samet Akaydın zaman zaman hücuma çıkarak attığı gollerle de öne çıkarken, Fenerbahçe Teknik Dİrektörü Jorge Jesus'un dikkatini çekti.

SANCAK VE KOÇ GÖRÜŞTÜ 

SANCAK VE KOÇ GÖRÜŞTÜ 

Portekizli teknik adamın bu talebinin ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferde önemli bir yol aldı.

MURAT SANCAK RESMEN AÇIKLADI 

MURAT SANCAK RESMEN AÇIKLADI 

Bu görüşmeyle ilgili olarak Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulundu. Haber Global'in haberine göre; Murat Sancak yaptığı açıklamada "Başkan Ali Koç'a söz verdim." ifadelerini kullandı.

"F.BAHÇE'YE İLAÇ GİBİ TRANSFER" 

"F.BAHÇE'YE İLAÇ GİBİ TRANSFER" 

Murat Sancak ayrıca "Samet Akaydın'a Fenerbahçe'nin verdiğinin daha üstünü verdiler ama ben bir söz verdim. Çok iyi bir adam verdim Fenerbahçe'ye. Bayağı iyi bir adam. Fenerbahçe'ye ilaç gibi bir transfer olacak." şeklinde konuştu.

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