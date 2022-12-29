Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak Fenerbahçe'nin transferini resmen açıkladı "Ali Koç'a söz vermiştim, ilaç gibi bir transfer"

Süper Lig'de devre arasında transfer çalışmalarını sürdüren ekiplerin başında gelen Fenerbahçe, takıma takviye yapacağı bölgeleri belirledi. Sarı-Lacivertliler listesine aldığı oyuncularla görüşmeleri sürdürürken öne çıkan isimler belli oldu. 12 Ocak’ta açılacak olan devre arası transfer dönemi için Fenerbahçe ’de çalışmalar erken başlamış durumda.
Transferde önceliğini savunma bölgesine veren Sarı-Lacivertliler, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen Samet Akaydın için görüşmelere devam ederken, konuyla alakalı bomba gelişmeler yaşanıyor.
Adana Demirspor'da geçtiğimiz sezon başlayan çıkışını bu sezon da sürdüren Samet Akaydın gösterdiği performansla Milli Takım'a kadar yükselme başarısı gösterdi. Samet Akaydın zaman zaman hücuma çıkarak attığı gollerle de öne çıkarken, Fenerbahçe Teknik Dİrektörü Jorge Jesus'un dikkatini çekti.
Portekizli teknik adamın bu talebinin ardından Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile görüşen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, transferde önemli bir yol aldı.
Bu görüşmeyle ilgili olarak Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak açıklamalarda bulundu. Haber Global'in haberine göre; Murat Sancak yaptığı açıklamada "Başkan Ali Koç'a söz verdim." ifadelerini kullandı.
Murat Sancak ayrıca "Samet Akaydın'a Fenerbahçe'nin verdiğinin daha üstünü verdiler ama ben bir söz verdim. Çok iyi bir adam verdim Fenerbahçe'ye. Bayağı iyi bir adam. Fenerbahçe'ye ilaç gibi bir transfer olacak." şeklinde konuştu.