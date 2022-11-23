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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Cristiano Ronaldo açıklaması: ''Hayırlı olsun''

23.11.2022 20:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'tan ayrılarak kulüpsüz durumda kalan Cristiano Ronaldo için Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan açıklama geldi. Taraftarların, Ronaldo'yu Adana Demirspor'a alınmasını istemesinin ardından zorunlu bir açıklama yapan Sancak, "Alacak olana hayırlı olsun. Ronaldo'yu biz alamayız" dedi.

Manchester United ile sözleşmesini karşılıklı anlaşarak fesheden Cristiano Ronaldo için birçok iddia gündeme düşmüştü. Real Madrid ile 1 yıllık sözleşme imzalayacağı konuşulan Portekizli yıldızın Adana Demirspor iddialarına başkan Murat Sancak son noktayı koydu.

"ALACAK OLANA HAYIRLI OLSUN"

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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Değerli dostlar buna çökelim bunu alalım demekle olmuyor, Ronaldo'yu alamayız. Alacak olana hayırlı olsun, ayrıca çıkan haberlere itibar etmeyin. Ne transferin yeri ne de zamanı. Ocak ayında olan olur. O zamana kadar transfer gündemimizde yok." ifadelerini kullandı.

İŞTE RONALDO'YU AYRILIK SÜRECİNE GÖTÜREN AÇIKLAMALARI...

RONALDO NE DEMİŞTİ?

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"TEN HAG'A SAYGI DUYMUYORUM"

"Manchester United bana ihanet etti. Eric ten Hag'a saygı duymuyorum çünkü o bana saygı duymuyor. Bana saygı göstermeyen birine ben de saygı duymam! Çok fazla üzerime geldiler, beni sürekli ayrılmam için zorladılar. Kötü gidişatın sorumlusu benmişim gibi gösterildim. Sadece teknik direktör değil kulübün çevresindeki bazı kişilerce bu yapıldı. İhanete uğramış gibi hissettim."

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"GÖSTERİLEN GELİŞİM SIFIR"

"Sir Alex Ferguson görevini bıraktığından beri Manchester United'ın gösterdiği gelişim sıfır. Manchester United yöneticileri yeni doğan kızımın hastalığına %100 inanmadı. Bu utanç verici çünkü benim sözüme güvenmediler. Sezon öncesi hazırlık kampına da bu yüzden katılmamıştım, ailemin yanında olmam gerekiyordu"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"GLAZERLAR UMURSAMIYOR"

"Bildiğiniz gibi Manchester United marketing yapan bir kulüp. Onlar paralarını pazarlamadan, spordan alıyorlar ama bence Glazerlar durumu umursamıyor"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"DÖNDÜĞÜMDE HERŞEYİN AYNI KALMASI ÜZDÜ"

"Dürüst olmak gerekirse, Manchester United'a imza atıp geri döndüğüm gün, her şeyin geliştiğini düşünmüştüm. Ayrılalı 13 yıl olmuştu. Geldiğimde, her şeyin farklı olacağını hayal ettim. Bilirsiniz teknoloji, altyapı, mutfak, duşlar vs. Şaşırdım. Kötü anlamda şaşırdım. Her şey aynı kalmıştı."

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"BENİ İSTİKRARSIZLIK ŞAŞIRTTI"

"Manchester United'daki istikrarsızlık beni çok şaşırttı. Ole Gunnar Solskjaer hakkındaki düşünceleri 1 saatte değişti. O yaz Sancho'yu, Varane'ı ve beni almışlardı. Manchester United olması gerektiği gibi diye düşünmüştüm. Ancak, Sir Alex Ferguson kulüpte çok büyük bir boşluk bıraktı. Sadece Ferguson değil David Gill gibi iyi bir adamın ayrılığı da etkilemiş. Bu yüzden Manchester United'ın bir noktada aynı kulüp olmadığını biliyordum. Ancak, bu kadar büyük bir boşluk olabilirdi. Beni en çok şaşırtan şey buydu."

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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Adana Demirspor Murat Sancak

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