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Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan Mynet'e özel açıklamalar! Mario Balotelli ve Yunus Akgün gerçeği...

13.08.2022 17:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz sezon yükseldiği Süper Lig'de oynadığı oyun ve yaptığı transferlerle adından söz ettiren Adana Demirspor, yeni sezona da iddialı bir şekilde giriyor. Kadrosuna Badou Nidaye, Henry Onyekuru ve Kevin Rodrigues gibi önemli isimleri katan Mavi Şimşekler'de başkan Murat Sancak, Mynet özel haber ekibinin sorularını yanıtladı. Başkan Sancak; Mario Balotelli'ye Süper Lig'den teklif gelip gelmediğini açıklarken, Yunus Akgün ve transferler hakkında da konuştu.

Spor Toto Süper Lig'e yükselmesiyle birlikte Mario Balotelli, Younes Belhanda, David Akintola, Britt Assombalonga, Jonas Svensson ve Benjamin Stambouli gibi önemli isimleri transfer eden Adana Demirspor, bu sezon ise Badou Nidaye, Henry Onyekuru ve Kevin Rodrigues gibi isimleri kadrosuna katarak dikkat çekmişti.

MYNET - SELİM BAŞEĞMEZER

Mavi Şimşekler'in başkanı Murat Sancak; Mynet'e özel açıklamalarda bulunarak kamuoyundaki soru işaretlerini giderdi.

Başkan Sancak; Mario Balotelli'ye Süper Lig'den talip olup olmadığını resmen açıklarken, Yunus Akgün'e aldığı arabanın hikayesini anlattı. Adana Demirspor'un başkanı son olarak ise transfere dair konuştu.

İŞTE MURAT SANCAK'IN AÇIKLAMALARI;

BALOTELLI'YE TÜRKİYE'DEN TEKLİF VAR MI?

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- "Balotelli'ye Süper Lig'den teklif yapıldı mı?"

Murat Sancak: "Mario Balotelli'ye Süper Lig'den hiçbir takımdan gelen bir teklif yok."

"YUNUS AKGÜN'E 'HEDİYEM OLACAK' DEMİŞTİM

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- "Yunus Akgün'e araba aldığınıza dair iddialar gündeme gelmişti. Olayın perde arkasını anlatabilir misiniz?"

Murat Sancak: "Yunus Akgün'le ilgili durumu tweet atmıştım. Yunus'un bonuslardan hak ettiği 690 bin TL'ydi, beğendiği araba ise Mercedes'ti. O araba da 1 milyon TL'ydi. Ben de ona "Sen daha gençsin, Mercedes sana olmaz." dedim. Sonra BMW 3.20'yi beğendi, onun da fiyatı 1.7 milyon TL'ydi. Ben de ona bonusların dışında sana hediyem olacak dedim ve farkı ödedim. Olayın perde arkası tamamen bu."

"SADECE BİR EKSİĞİMİZ KALDI"

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- "Süper Lig'e çıktığınızdan beri Balotelli, Onyekuru gibi transferler oldukça ses getirmişti. Böyle bir transfer görecek miyiz?"

Murat Sancak: "Hayır, bitti transferlerimiz. Sadece bir eksiğimiz kaldı. Onu da bulursak alacağız, bulamazsak almayacağız. Hangi mevki olduğunu söylemeyeyim."

MURAT SANCAK VE ADANA DEMİRSPOR

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transfer Adana Demirspor Mario Balotelli Yunus Akgün araba mynet
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