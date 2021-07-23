YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bolu
  4. Adana Demirspor, Bolu'daki kamp çalışmasına devam etti

Adana Demirspor, Bolu'daki kamp çalışmasına devam etti

23.07.2021 19:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni transfer Metehan Mimaroğlu: - "Böyle bir camiaya katıldığım için mutluyum. Adana Demirspor büyük bir camia. Buraya gelip mücadele edeceğim için sevinçliyim, heyecanlıyım"

Süper Lig'in yeni takımlarından Adana Demirspor, Bolu'daki ikinci etap kamp çalışmalarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Karacasu Beldesi'nde bulunan bir otelde konaklayan Adana ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Karaçayır Spor Kompleksi'nde antrenman yaptı.

Teknik Direktör Samet Aybaba koordinesinde gerçekleşen antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Adana Demirsporlu oyuncular, koşunun ardından pas ve teknik çalışma gerçekleştirdi.

Adana Demirspor'un yeni transferi Metehan Mimaroğlu, antrenman öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Mimaroğlu, Adana Demirspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ifade ederek, "Böyle bir camiaya katıldığım için mutluyum. Adana Demirspor büyük bir camia. Buraya gelip mücadele edeceğim için sevinçliyim, heyecanlıyım. İnşallah güzel olur." şeklinde konuştu.

Adana Demirspor'un ligde başarılı olması için elinden gelen katkıyı sağlayacağını da dile getiren Mimaroğlu, atacağı goller ve yapacağı asistlerle takımına katkı sağlamayı amaçladığını söyledi.

Mario Balotelli ve Younes Belhanda ile aynı takımda olduğu için de çok mutlu olduğunu belirten Mimaroğlu, "Onlarla olmak güzel bir duygu. Tecrübeli ve kariyerli oyuncular. Onların bize katacağı bizim onlara yardımcı olacağımız çok şey var. Takım içinde uyum içinde devam edeceğimizi umuyorum." dedi.

Son olarak TFF'nin seyircili maç oynama kararını da değerlendiren Mimaroğlu, şunları söyledi:

"Taraftarı çok özledik. Taraftara karşı oynamayı özledik. Adana Demirspor taraftarını da tüm Türkiye biliyor. Biz de onlara kavuşacağımız için mutluyuz. Onların da bize yüzde 100 katkısı olacağından eminiz. Onların etkisi bize pozitif şekilde yansıyacak onun da bilincindeyiz."

Adana Demirspor, Bolu'daki kamp çalışmasına devam etti

- Yeni transfer Metehan Mimaroğlu: - "Böyle bir camiaya katıldığım için mutluyum. Adana Demirspor büyük bir camia. Buraya gelip mücadele edeceğim için sevinçliyim, heyecanlıyım"

Adana Demirspor, Bolu'daki kamp çalışmasına devam etti

Adana Demirspor, Bolu'daki kamp çalışmasına devam etti

Adana Demirspor, Bolu'daki kamp çalışmasına devam etti

Adana Demirspor, Bolu'daki kamp çalışmasına devam etti

Adana Demirspor, Bolu'daki kamp çalışmasına devam etti

Adana Demirspor, Bolu'daki kamp çalışmasına devam etti

Adana Demirspor, Bolu'daki kamp çalışmasına devam etti

Adana Demirspor, Bolu'daki kamp çalışmasına devam etti

Adana Demirspor, Bolu'daki kamp çalışmasına devam etti

Adana Demirspor, Bolu'daki kamp çalışmasına devam etti
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor Bolu Younes Belhanda Mario Balotelli

Bolu Namaz Vakitleri 23 Temmuz Cuma

İmsak
03:46
Sabah
05:35
Öğle
13:05
İkindi
17:01
Akşam
20:25
Yatsı
22:06

Bolu Nöbetçi Eczaneler23 Temmuz Cuma

Seval Eczanesi
Merkez
Ural Eczanesi
Merkez
Derman Eczanesi
Gerede
Şifa Eczanesi
Goynuk
Ebrar Eczanesi
Mengen
Mudurnu Eczanesi
Mudurnu
Yeniçağa Eczanesi
Yenicaga
Tümünü Göster
Bolu ECZANELER
Bolu ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Konya'da serinlemek için gölete giren genç boğuldu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Uzmanından tatil döneminde artan adet geciktirici kullanımına ilişkin uyarı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Adana'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi yaralandı

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Trabzonspor'dan Faruk Can Genç'in sağlık durumuyla ilgili açıklama:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.