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  4. Adana Demirspor'da ortalık karıştı! Başkan Murat Sancak öyle bir şey yaptı ki, taraftar ikiye bölündü... 'İstifa sinyali'

Adana Demirspor'da ortalık karıştı! Başkan Murat Sancak öyle bir şey yaptı ki, taraftar ikiye bölündü... 'İstifa sinyali'

15.03.2023 13:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu sezon ligin flaş ekiplerinden olan Adana Demirspor zirveyi dördüncü sıradan takip ederken, 2018 yılından bu yana başkanlık görevini yürüten Murat Sancak'tan çok konuşulacak bir hamle geldi. Sancak, sosyal medyada Adana Demirspor'u takipten çıkarken biosuna 'Ayrılıklar bazen helalleşmedir' yazdı. İşte detaylar...

Süper Lig'de 25 hafta geride kalırken, geçtiğimiz sezonu topladığı 55 puanla 9'ncu sırada noktalayan bu sezon ise sürpriz bir şekilde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından 42 puanla zirveyi 4'ncü sırada bulunan ve zirve takibini sürdüren Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak'tan çok konuşulacak bir hamle geldi.

2018 yılından bu yana Adana ekibinde başkanlık görevini yürüten 55 yaşındaki futbol adamı, göreve geldiği günden bu yana yaptığı transferlerle ses getirmeyi başarırken takımı getirdiği konumla taraftarın sevgilisi olmuş ve desteğini arkasına almıştı.

A. DEMİRSPOR'U TAKİPTEN ÇIKTI 

A. DEMİRSPOR'U TAKİPTEN ÇIKTI 

Son günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla kafaları karıştıran Sancak bu kez 5 yıldır başkanlık görevini yürüttüğü Adana Demirspor'u sosyal medyada takipten çıkarken, biosuna 'Ayrılıklar bezen helalleşmedir' yazması gündeme bomba gibi düştü.

'İSTİFA SİNYALİ' 

'İSTİFA SİNYALİ' 

Öte yandan Murat Sancak'ın kişisel hesaplarında Adana Demirspor ile paylaştığı tüm gönderileri silmesi de dikkatlerden kaçmazken, bu hamle sosyal medyada 'istifa sinyali' olarak gösterildi.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ 

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ 

Henüz ne Adana Demirspor cephesinden ne de Murat Sancak'tan konuyla alakalı bir açıklama gelmedi. Yaşanan bu durum sonrası taraftarlar ikiye bölünürken, bazı taraftarlar 'gidebilir' bazıları ise 'başkanı küstürmeyin' yorumunda bulundu.

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Adana Demirspor istifa Murat Sancak son dakika ayrılık veda Süper Lig sezon süper li ekipleri

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