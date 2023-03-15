Adana Demirspor'da ortalık karıştı! Başkan Murat Sancak öyle bir şey yaptı ki, taraftar ikiye bölündü... 'İstifa sinyali'

Süper Lig'de 25 hafta geride kalırken, geçtiğimiz sezonu topladığı 55 puanla 9'ncu sırada noktalayan bu sezon ise sürpriz bir şekilde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından 42 puanla zirveyi 4'ncü sırada bulunan ve zirve takibini sürdüren Adana Demirspor'da Başkan Murat Sancak'tan çok konuşulacak bir hamle geldi.

2018 yılından bu yana Adana ekibinde başkanlık görevini yürüten 55 yaşındaki futbol adamı, göreve geldiği günden bu yana yaptığı transferlerle ses getirmeyi başarırken takımı getirdiği konumla taraftarın sevgilisi olmuş ve desteğini arkasına almıştı.