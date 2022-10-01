ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Adana Demirspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Adana’da karşı karşıya gelecek. Maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. 'Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı izle' konu başlığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?