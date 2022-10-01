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ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Adana Demirspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

01.10.2022 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor ile Galatasaray Süper Lig'in 8. haftasında kozlarını paylaşacak. Sarı Kırmızılılar bu akşam konuk olacağı ev sahibi takımla ligde karşılaştığı son 7 maçtan 6'sını kazandı. Üstünlükle ayrıldığı maçların tamamında 2+ gol sevinci yaşayan Sarı Kırmızlılar geçtiğimiz sezon Yeni Adana Stadyumu'ndan 2-0 mağlup dönmüştü. 'Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı izle' konu başlığı internette araştırılıyor. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Adana’da karşı karşıya gelecek. Maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. 'Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı izle' konu başlığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Maç şifreli olarak ekrana gelecek. Maçı canlı izlemek için üyelik açtırmak gerekmektedir.

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER KİMDİR?

ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER KİMDİR?
Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.
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