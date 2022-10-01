ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE! Adana Demirspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Adana Demirspor ile Galatasaray Spor Toto Süper Lig’in 8. haftasında Adana’da karşı karşıya gelecek. Maçta Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Sarper Barış Saka olacak. 'Adana Demirspor Galatasaray maçı canlı izle' konu başlığı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, Adana Demirspor Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda?
ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Adana Demirspor - Galatasaray maçı 1 Ekim Cumartesi günü oynanacak.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.
ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Adana Demirspor - Galatasaray maçı Bein Sports 1'de canlı olarak ekrana gelecek.
Maç şifreli olarak ekrana gelecek. Maçı canlı izlemek için üyelik açtırmak gerekmektedir.
ADANA DEMİRSPOR GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ HALİL UMUT MELER KİMDİR?
Halil Umut Meler, 1 Ağustos 1986 yılında İzmir'in Selçuk ilçesinde dünyaya geldi.
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