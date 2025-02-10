Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi, dünya basını böyle gördü: Türk futbolunda skandal!

Dün akşam oynanan Galatasaray ile Adana Demirspor maçı yarıda kaldı, Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan mücadelenin 30. dakikasında Adana Demirspor, Mertens'in kazandığı penaltı pozisyonuna tepki olarak sahadan çekildi.

Önce kimse ne olduğunu anlayamazken; açıklamalar ise sonrasında peş peşe geldi. Spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran olaylar; dış basında da geniş yer buldu.

Spor gazetelerinin öne çıkan başlığı ise 'skandal' oldu.

İşte yarıda kalan Galatasaray - Adana Demirspor maçına dair dış basında yer alan haberlerden bazıları: