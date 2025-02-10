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Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi, dünya basını böyle gördü: Türk futbolunda skandal!

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
10.02.2025 07:16
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Galatasaray ile Adana Demirspor, dün akşam Süper Lig'in 23. haftasında karşı karşıya geldi. Mücadele 1-0 sarı-kırmızılıların üstünlüğü ile devam ederken, 30. dakikada konuk ekip Adana Demirspor, Mertens'in kazandığı penaltı pozisyonuna tepki olarak sahadan çekildi. Karşılaşma, hakem Oğuzhan Çakır tarafından tatil edilirken; söz konusu mücadele dış basında geniş yankı buldu. Spor gazetelerinin öne çıkan başlığı ise 'skandal' oldu.

Dün akşam oynanan Galatasaray ile Adana Demirspor maçı yarıda kaldı, Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan mücadelenin 30. dakikasında Adana Demirspor, Mertens'in kazandığı penaltı pozisyonuna tepki olarak sahadan çekildi.

Önce kimse ne olduğunu anlayamazken; açıklamalar ise sonrasında peş peşe geldi. Spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran olaylar; dış basında da geniş yer buldu.

Spor gazetelerinin öne çıkan başlığı ise 'skandal' oldu.

İşte yarıda kalan Galatasaray - Adana Demirspor maçına dair dış basında yer alan haberlerden bazıları:

La Gazzetta dello Sport: "Türkiye'de inanılmaz bir gelişme"

La Gazzetta dello Sport: "Türkiye'de inanılmaz bir gelişme"

"Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray-Adana maçında inanılmaz olaylar yaşandı. Konuk ekip, yarım saatlik oyunun ardından protesto amacıyla sahayı terk etti. Sebebi ise; Napoli'nin eski forveti Mertens'in ceza sahası içinde düşmesi ve Milan'ın eski oyuncusu Alvaro Morata'nın penaltı noktasından golü atması."

OneFootball: "Morata ile Osimhen, şaşkına döndü"

OneFootball: "Morata ile Osimhen, şaşkına döndü"

Galatasaray'ın Süper Lig'deki maçında rakip Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi, yeni transfer Alvaro Morata ile Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Victor Osimhen'i şaşkına çevirdi.

Aftonbladet (İsveç): "Türk futbolunda skandal"

Aftonbladet (İsveç): "Türk futbolunda skandal"

"Türk futbolunda skandal yaşanıyor. Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, konuk ekibin protesto amacıyla maçı terk etmesi üzerine tatil edildi. Fenerbahçe ise sosyal medyada rakip takıma sert çıkışlarda bulunuyor."

The Sun (İngiltere) "Galatasaraylı futbolcuların kafası karıştı"

The Sun (İngiltere) "Galatasaraylı futbolcuların kafası karıştı"

"Türkiye Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor maçında konuk ekipteki futbolcular, aniden sahayı terk ederek soyunma odasına yöneldi. Kafası karışan Galatasaraylı futbolcular da maç görevlileriyle birlikte aynı yolu izledi. İlk yarının üzerinden yaklaşık 20 dakika geçtikten sonra stadyum anonsörü maçın tatil edildiğini doğruladı."

Mundo Deportivo (İspanya): "Skandal"

Mundo Deportivo (İspanya): "Skandal"

"Skandal! Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor, hakemin aleyhlerine verdiği tartışmalı karar sonrası sahadan çekildi."

Anahtar Kelimeler:
Adana Demirspor galatasaray
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