Adana Demirspor, Galatasaray maçında sahadan çekildi, dünya basını böyle gördü: Türk futbolunda skandal!

Dün akşam oynanan Galatasaray ile Adana Demirspor maçı yarıda kaldı, Oğuzhan Çakır tarafından tatil edildi. Bir anda Türkiye'nin gündemine oturan mücadelenin 30. dakikasında Adana Demirspor, Mertens'in kazandığı penaltı pozisyonuna tepki olarak sahadan çekildi.
Önce kimse ne olduğunu anlayamazken; açıklamalar ise sonrasında peş peşe geldi. Spor kamuoyunda geniş yankı uyandıran olaylar; dış basında da geniş yer buldu.
Spor gazetelerinin öne çıkan başlığı ise 'skandal' oldu.
İşte yarıda kalan Galatasaray - Adana Demirspor maçına dair dış basında yer alan haberlerden bazıları:
"Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray-Adana maçında inanılmaz olaylar yaşandı. Konuk ekip, yarım saatlik oyunun ardından protesto amacıyla sahayı terk etti. Sebebi ise; Napoli'nin eski forveti Mertens'in ceza sahası içinde düşmesi ve Milan'ın eski oyuncusu Alvaro Morata'nın penaltı noktasından golü atması."
Galatasaray'ın Süper Lig'deki maçında rakip Adana Demirspor'un sahadan çekilmesi, yeni transfer Alvaro Morata ile Napoli'den kiralık olarak transfer edilen Victor Osimhen'i şaşkına çevirdi.
"Türk futbolunda skandal yaşanıyor. Galatasaray ile Adana Demirspor arasında oynanan karşılaşma, konuk ekibin protesto amacıyla maçı terk etmesi üzerine tatil edildi. Fenerbahçe ise sosyal medyada rakip takıma sert çıkışlarda bulunuyor."
"Türkiye Süper Lig'de Galatasaray ile Adana Demirspor maçında konuk ekipteki futbolcular, aniden sahayı terk ederek soyunma odasına yöneldi. Kafası karışan Galatasaraylı futbolcular da maç görevlileriyle birlikte aynı yolu izledi. İlk yarının üzerinden yaklaşık 20 dakika geçtikten sonra stadyum anonsörü maçın tatil edildiğini doğruladı."
"Skandal! Galatasaray'ın rakibi Adana Demirspor, hakemin aleyhlerine verdiği tartışmalı karar sonrası sahadan çekildi."
Okuyucu Yorumları 0 yorum