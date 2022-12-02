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Adana Demirspor reddetti, menajeri Beşiktaş'a önerdi! Balotelli Türkiye'ye geri dönüyor

02.12.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de Adana Demirspor formasıyla harikalar yaratan ve buradaki performansıyla yıldızını yeniden parlatarak İsviçre'nin Sion ekibine transfer olan Mario Balotelli, burada istediğini bulamadı. Tecrübeli oyuncu Türkiye'ye dönmek için kolları sıvarken, menajerinden beklenmedik bir hamle geldi.

2021/22 sezonunda İtalya'nın Monza takımından bedelsiz olarak Adana Demirspor'a transfer olan ve Türkiye'de forma giydiği dönemde adeta harikalar yaratan Mario Balotelli, sezon başında takımdan ayrılmak için yönetime büyük baskı yapmış ve İsviçre ekiplerinden Sion'a 2.62 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.

Burada şu ana kadar 5 maça çıkan yıldız futbolcu, gittiği Sion'da yine olayların adamı haline gelirken, İsviçre'de istediğini bulamadı ve Türkiye'ye dönmek için kolları sıvadı.

İlk olarak eski takımı Adana Demirspor ile dönüş için görüşen ancak Başkan Murat Sancak'tan ret cevabı alan Balotelli'nin menajeri beklenmedik bir hamle yaptı.

İddiaya göre Adana ekibinden ret cevabı alan menajer, oyuncusunu bir süredir listesinde Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech'i tutan Beşiktaş'a önerdi.

KARAR GÜNEŞ'İN

KARAR GÜNEŞ'İN

Balotelli'nin, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıkarken, Siyah-beyazlıların şimdilik Balotelli'yle ilgili bir girişimi yok. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in onay vermesi halinde Balotelli'nin gelmeye hazır olduğu kaydedildi.

Türkiye'deki performansıyla İtalya Milli Takımı'na tekrar çağrılan oyuncunun ikinci Türkiye macerası yeniden başlayabilir.

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