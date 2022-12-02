Adana Demirspor reddetti, menajeri Beşiktaş'a önerdi! Balotelli Türkiye'ye geri dönüyor

2021/22 sezonunda İtalya'nın Monza takımından bedelsiz olarak Adana Demirspor'a transfer olan ve Türkiye'de forma giydiği dönemde adeta harikalar yaratan Mario Balotelli, sezon başında takımdan ayrılmak için yönetime büyük baskı yapmış ve İsviçre ekiplerinden Sion'a 2.62 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.
Burada şu ana kadar 5 maça çıkan yıldız futbolcu, gittiği Sion'da yine olayların adamı haline gelirken, İsviçre'de istediğini bulamadı ve Türkiye'ye dönmek için kolları sıvadı.
İlk olarak eski takımı Adana Demirspor ile dönüş için görüşen ancak Başkan Murat Sancak'tan ret cevabı alan Balotelli'nin menajeri beklenmedik bir hamle yaptı.
İddiaya göre Adana ekibinden ret cevabı alan menajer, oyuncusunu bir süredir listesinde Chelsea'nin yıldızı Hakim Ziyech'i tutan Beşiktaş'a önerdi.
Balotelli'nin, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildiği ortaya çıkarken, Siyah-beyazlıların şimdilik Balotelli'yle ilgili bir girişimi yok. Ancak teknik direktör Şenol Güneş'in onay vermesi halinde Balotelli'nin gelmeye hazır olduğu kaydedildi.
Türkiye'deki performansıyla İtalya Milli Takımı'na tekrar çağrılan oyuncunun ikinci Türkiye macerası yeniden başlayabilir.