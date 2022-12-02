Adana Demirspor reddetti, menajeri Beşiktaş'a önerdi! Balotelli Türkiye'ye geri dönüyor

2021/22 sezonunda İtalya'nın Monza takımından bedelsiz olarak Adana Demirspor'a transfer olan ve Türkiye'de forma giydiği dönemde adeta harikalar yaratan Mario Balotelli, sezon başında takımdan ayrılmak için yönetime büyük baskı yapmış ve İsviçre ekiplerinden Sion'a 2.62 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu.