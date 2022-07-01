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Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

01.07.2022 21:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, 2022-2023 sezon hazırlıklarına Bolu kampındaki ilk antrenmanıyla start verdi.

Bu kamp döneminde 2 hazırlık maçı oynayacak olan takım, 8 Temmuz'da Gaziantep FK, 12 Temmuz'da ise Katar'ın Umm Salal Kulübü ile karşılaşacak.

Adana ekibi, 16 Temmuz'da sona erecek Bolu kampının ardından, ikinci etap kamp çalışmalarını 20 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirecek.

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı

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