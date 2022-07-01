Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da başladı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertli ekip, 2022-2023 sezon hazırlıklarına Bolu kampındaki ilk antrenmanıyla start verdi.
Bu kamp döneminde 2 hazırlık maçı oynayacak olan takım, 8 Temmuz'da Gaziantep FK, 12 Temmuz'da ise Katar'ın Umm Salal Kulübü ile karşılaşacak.
Adana ekibi, 16 Temmuz'da sona erecek Bolu kampının ardından, ikinci etap kamp çalışmalarını 20 Temmuz-1 Ağustos tarihlerinde İtalya'da gerçekleştirecek.
Adana Demirspor, yeni sezon hazırlıklarına başladı
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