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Adana Demirspor'da oyuncular sağlık ve performans testinden geçti

02.07.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'da oyuncular sağlık ve performans testinden geçti

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'da futbolculara sağlık ve performans testi yapıldı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'daki kamp döneminin ilk antrenmanını gerçekleştiren oyuncular, hazırlıkların ikinci gününde bazı testlere tabi tutuldu.

Akdeniz ekibinde futbolculara sezon başı sağlık ve performans değerlendirmeleri kapsamında kuvvet ve denge testi ile çeşitli testler uygulandı.

Adana Demirspor'da oyuncular sağlık ve performans testinden geçti

Adana Demirspor'da oyuncular sağlık ve performans testinden geçti

Adana Demirspor'da oyuncular sağlık ve performans testinden geçti

Adana Demirspor'da oyuncular sağlık ve performans testinden geçti

Adana Demirspor'da oyuncular sağlık ve performans testinden geçti

Adana Demirspor'da oyuncular sağlık ve performans testinden geçti

Adana Demirspor'da oyuncular sağlık ve performans testinden geçti

Adana Demirspor'da oyuncular sağlık ve performans testinden geçti

Adana Demirspor'da oyuncular sağlık ve performans testinden geçti

Adana Demirspor'da oyuncular sağlık ve performans testinden geçti

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Spor Toto Süper Lig Adana Demirspor test

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