Akdeniz ekibinde futbolculara sezon başı sağlık ve performans değerlendirmeleri kapsamında kuvvet ve denge testi ile çeşitli testler uygulandı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Bolu'daki kamp döneminin ilk antrenmanını gerçekleştiren oyuncular, hazırlıkların ikinci gününde bazı testlere tabi tutuldu.

Adana Demirspor'da oyuncular sağlık ve performans testinden geçti

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