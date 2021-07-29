YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana Demirsporlu David Akintola: "Ligi çok iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum"

Adana Demirsporlu David Akintola: "Ligi çok iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum"

29.07.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirsporlu David Akintola: "Ligi çok iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum"

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un sağ kanat oyuncusu David Akintola, ligi çok iyi bir yerde bitireceklerine inandığını söyledi.

Mavi-lacivertlilerin yeni transferlerinden Akintola, takımının Bolu kampında yaptığı açıklamada, Adana Demirspor'da yer aldığı için mutlu olduğunu belirtti.

Sabırsızlıkla ligin başlamasını beklediğini aktaran Akintola, şunları kaydetti:

"Adana Demirspor gerçekten tarihi olan, çok büyük bir kulüp, Adana da çok büyük bir şehir. Geçen sene de 1-2 maçı izleme fırsatım oldu, alt ligden yukarı çıkma mücadelesi veriyordu ve gerçekten çok büyük hikayesi olan takım. Benim hedefim hep aynı, takıma yardım edebileceğim her türlü konuda yardımcı olmak istiyorum. Aslında başarısız olacağımızı hiç düşünmüyorum. Bu ligde çok iyi şeyler başaracağımıza inanıyorum. Pek çok tecrübeli, üst seviyelerde oynamış oyuncular var. Bu oyuncularla iyi bir takım olduğumuz zaman ligi çok iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum."

Adana Demirsporlu David Akintola: "Ligi çok iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum"

Adana Demirsporlu David Akintola: "Ligi çok iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum"

Adana Demirsporlu David Akintola: "Ligi çok iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum"

Adana Demirsporlu David Akintola: "Ligi çok iyi bir yerde bitireceğimize inanıyorum"
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor

Adana Namaz Vakitleri 29 Temmuz Perşembe

İmsak
03:59
Sabah
05:34
Öğle
12:50
İkindi
16:39
Akşam
19:56
Yatsı
21:25

Adana Nöbetçi Eczaneler29 Temmuz Perşembe

Güler Eczanesi
Seyhan
Şahindal Eczanesi
Seyhan
Yenipınar Eczanesi
Seyhan
Polen Eczanesi
Seyhan
Vefa Eczanesi
Seyhan
Ömer Eczanesi
Seyhan
Taşkın Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

Antalya'da 2 aylık bebeğinin kazara silahla ölümüne neden olduğu öne sürülen babanın beraatine karar verildi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Ankara'da kanser hastası eşini öldürüp intihar eden kişi karısıyla yan yana defnedildi

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Kahramanmaraş'ta silahlı kavga: 2 ölü, 4 yaralı

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı:

Süper Lig'de ilk kez forma giyecek Konyasporlu Oğulcan Ülgün, hedeflerini anlattı:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.