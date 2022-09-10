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Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor

10.09.2022 11:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Benjamin Stambouli: - "Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendi seviyemizi de kalitemizi de taraftarımızın önünde herkese göstereceğiz" - Gökhan Töre: - "Elimden gelenin en iyisini Adana Demirspor camiası için yapacağımdan şüphem yok, kimsenin de şüphesi olmasın"

Adana Demirsporlu futbolcular, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında 12 Eylül Pazartesi günü sahalarında yapacakları Trabzonspor maçında takımın kalitesini göstermek istiyor.

Mavi-lacivertli takım, Trabzonspor'la karşılaşacağı maçın hazırlıklarını kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan futbolculardan Benjamin Stambouli, henüz istedikleri performansta olmamalarına rağmen önemli puanlar topladıklarını söyledi.

Trabzonspor maçının zorlu geçeceğini aktaran Stambouli, "Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendi seviyemizi de kalitemizi de taraftarımızın önünde herkese göstereceğiz. Bizde de iyi bir şeyler olduğunu herkese ispatlamak istiyoruz. Geçen sene Trabzonspor hak ederek şampiyonluğu kazanmış bir takım, o yüzden bu maç hepimizi daha fazla motive ediyor." diye konuştu.

Stambouli, lige iyi başladıklarını aktararak, takım olarak daha fazlasını yapabileceklerini ifade etti.

Sıkı şekilde çalışacaklarını vurgulayan Stambouli, şöyle konuştu.

"Performansımızı yukarı çekebilmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Hem fiziksel hem oyun seviyesi olarak hazır olduğumu söyleyemem. Bunları en iyi şekilde yukarı taşıyabilmek için her gün sıkı şekilde çalışacak, takım arkadaşlarımız ve teknik heyetimizin de desteğiyle en iyi performansı vermeye başlayacağım."

- Gökhan Töre: "Burada çok başarılı olmak istiyorum"

Akdeniz ekibinin kadrosuna Beşiktaş'tan katılan yeni transfer Gökhan Töre de Adana Demirspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Sahaya çıkmak için sabırsızlandığını anlatan Töre, şunları kaydetti:

"Bir an önce takıma adapte olup hem takıma hem de takım arkadaşlarıma yardımcı olmak ve sahada olup katkı vermek istiyorum. Böyle büyük bir camianın parçası olduğum için çok mutluyum. Taraftarlarla da bir bütün olmak istiyorum. İnşallah en kısa zamanda formumu yakalayıp sahaya çıkmak istiyorum. Burada çok başarılı olmak istiyorum. Başkan Murat Sancak çok değerli bir insan. Ona, bana güvendiği için çok teşekkür ederim. Elimden gelenin en iyisini Adana Demirspor camiası için yapacağımdan şüphem yok, kimsenin de şüphesi olmasın."

Töre, takımdaki forma rekabetinin oyuncuların performansını yukarıya çıkartacağını sözlerine ekledi.

Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor

- Benjamin Stambouli: - "Elimizden gelen her şeyi yapacağız. Kendi seviyemizi de kalitemizi de taraftarımızın önünde herkese göstereceğiz" - Gökhan Töre: - "Elimden gelenin en iyisini Adana Demirspor camiası için yapacağımdan şüphem yok, kimsenin de şüphe

Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor

Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor

Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor

Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor

Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor

Adana Demirsporlu oyuncular, Trabzonspor karşısında takımlarının kalitesini ispatlamak istiyor

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor Adana Demirspor Adana Gökhan Töre Benjamin Stambouli

Adana Namaz Vakitleri 10 Eylül Cumartesi

İmsak
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Sabah
06:09
Öğle
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İkindi
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Akşam
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