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Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi

31.07.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Bolu kampını tamamladı.

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bolu'da yaklaşık bir aydır kampta bulunan Adana ekibi, Karaçayır Mahallesi'ndeki tesislerde teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde son antrenmanını yaparken, İtalyan yıldız Mario Balotelli takımdan ayrı çalıştı.

Yeni transferlerin tamamının katıldığı çalışma öncesi teknik direktör Aybaba kısa bir toplantı yaparak, oyuncularına gösterdikleri performanstan dolayı teşekkür etti.

Takımın, gün içeresinde kaldıkları otelden ayrılarak Adana'ya hareket edeceği öğrenildi.

Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi

Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi

Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi

Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi

Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi

Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi

Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi

Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi

Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi

Adana Demirspor'un Bolu kampı sona erdi
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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Adana Demirspor Bolu

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