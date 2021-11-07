Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan meslekten ihraç edilen öğretmen ve doktorun da aralarında olduğu 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

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