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Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

07.11.2021 09:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adana ve Bingöl'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY'ye yönelik 4 Kasım'da Adana ve Bingöl'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 9 zanlıdan 8'inin işlemleri tamamlandı.

Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilen 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan meslekten ihraç edilen öğretmen ve doktorun da aralarında olduğu 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri süren H.D'nin öğretmen olduğu, mahrem imamlarla irtibatının bulunduğu, kod isim kullandığı ve örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'taki yazışmalarda isminin geçtiği iddia edildi.

Polis ekipleri, gözaltı kararı bulunan bir şüpheliyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

- Operasyon

Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'ye yönelik 4 Kasım'da Adana ve Bingöl'de düzenlediği operasyonla 9 şüpheliyi gözaltına almıştı.

Zanlıların, örgütün mahrem yapılanmasında faaliyet yürüttükleri, mahrem imamlarla irtibatlarının bulunduğu, Banka Asya hesaplarında örgüt talimatı doğrultusunda artırımda bulundukları, kapatılan derneklere üye oldukları ve para yardımı yaptıkları, ByLock yazışma içeriklerinde adlarının geçtiği ileri sürülmüştü.

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

Adana merkezli FETÖ/PDY operasyonunda yakalanan 5 zanlı tutuklandı

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Anahtar Kelimeler:
fetö Öğretmen Adana

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İmsak
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İkindi
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Akşam
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Adana Nöbetçi Eczaneler 7 Kasım Pazar

Aksöz Eczanesi
Seyhan
Hacettepe Eczanesi
Seyhan
Şahinkanat Eczanesi
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