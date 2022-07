Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de arife gününde şehitlikler ziyaret edildi

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de şehit aileleri, Kurban Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Adana Garnizon Şehitliği'ne gelen aileler, Türk bayraklarıyla donatılmış mezarlara çiçek bıraktı, şehitlerinin kabri başında Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehit babası Mustafa Doğanay, AA muhabirine, 2006 yılında Ağrı Patnos'ta göreve giderken geçirdiği trafik kazasında şehit olan oğlu Uzman Çavuş Yasin Doğanay'ın mezarını her bayram arifesinde ziyaret ettiğini söyledi.

Bayramları buruk karşıladıklarını anlatan Doğanay, "Nur içinde yatsınlar, vatan sağ olsun. Bu vatan için biz de şehit olmaya hazırız. Burada yatan şehitlerimiz vatan için şehit olmuşlar. Burada hepsine dua ediyoruz, hepsi bizim çocuklarımız." diye konuştu.

- Mersin

Mersin'de de aileler, Toroslar ilçesinde Şehir Mezarlığı'ndaki şehitliğe ziyarette bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Necip Çarıkcıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan da mezarlara karanfil bıraktıktan sonra ailelerle bayramlaştı.

Vali Pehlivan, şehitlerin her zaman zihinlerinde ve gönüllerinde olduğunu söyledi.

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi hududunda İran istikametinden sızma girişiminde bulunan PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş İdris Şahin'in annesi Perizade Şahin de acısını dile getirmenin çok zor olduğunu anlattı.

İçlerinde hem acı hem de gurur olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Hamdolsun Mehmetçiklerimize, Allah'ım onlara güç kuvvet versin. Onların sayesinde ayaktayız, bir gitse de bin gelir. Onlar kendi düşünsün. Onların her şeyi boşadır. Dediğim gibi bizde bir gitse bin yerine geliyor. Allah'ım Mehmetçiğimizin yanında olsun, onlara zarar vermesin."

- Hatay

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde şehit yakınları, sabahın erken saatlerinden itibaren Antakya Şehitliği'ne geldi.

Şehit aileleri, yakınlarının mezarları başında dua etti, Kur'an-ı Kerim okudu.

Hakkari'de vatani görevini yaparken 1999'da şehit düşen jandarma er Mustafa İnce'nin annesi Emine İnce, her bayram içini hüzün kapladığını söyledi.

Oğlunun kabrini sürekli ziyaret ettiğini anlatan İnce, "Her şeyin başı sabır, bizde sabrediyoruz. Oğlum her an gelecek sanıyorum, bir kapı veya telefon zili çaldığında koşup bakıyorum. Aradan geçen onca yıla rağmen halen içim yanıyor. Bayramların gelmesini istemiyorum." dedi.

- Osmaniye

Osmaniye'de Kurban Bayramı münasebetiyle Asri Mezarlık'ta bulunan Garnizon Şehitliği'nde program düzenlendi.

Şehit yakınları, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve protokol üyelerinin katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.

Program sonunda Vali Yılmaz ve protokol, şehitlerin mezarlarını ziyaret ederek dua etti, mezarlara çiçek bırakıp şehit ailelerinin bayramını kutladı.