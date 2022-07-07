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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

07.07.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de avukatlar, İstanbul'da meslektaşları Servet Bakırtaş'ın silahlı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Adana Adliyesi önünde toplanan avukatlar, meslektaşları Bakırtaş'ın öldürülmesini kınadı.

Burada basın açıklaması yapan Adana Barosu Başkan Yardımcısı Miyesser Ersalan Önenli, meslektaşlarının hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.

Bakırtaş'ın ailesine başsağlığı dileyen Önenli, "Artık bildiriler yazmak, yaslar tutmaktan bıktık. Sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapislere mahkumiyetleri acımızı hafifletmiyor artık." dedi.

Önenli, bu mesleği adaletin tecellisi için yaptıklarını anlatarak, "Savunma olmazsa yargılama olmaz. Öylesine kutsiyet yüklüyoruz ki mesleğimize, şimdi bir özel müdafi olmazsa bu katil zanlısını da bir avukat savunacak. Biliyoruz ki başımız sağ olmayacak, dilenen sabırların sırasız avukat ölümlerine yararı olmayacak. Avukat Servet Bakırtaş ile birlikte verdiğimiz can, taşan sabrımızın durdurduğu son yürek olmayacak. Duruncaya kadar hukuk adına durduruluncaya kadar adalet adına Servet Bakırtaş'ın yüreği şimdi bizde atacak." diye konuştu.

- Mersin

Mersin Adliyesi önünde toplanan avukatlar da dövizler taşıyarak meslektaşları Bakırtaş'ın öldürülmesini kınadı.

Mersin Barosu Başkanı Gazi Özdemir, meslektaşlarının hayatını kaybetmesinin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Bir mesleğin ölümü göze alarak sürdürülmesi, sürdürenler için ne denli onur vesilesi olsa da o toplumun bir kesimi için utançtır." ifadesini kullandı.

Özdemir, Servet Bakırtaş'ın ismini şehit olarak yaşatacaklarını dile getirdi.

Baro yönetim kurulunun oy birliğiyle vardığı karar gereğince, Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) ve adli yardım görevlendirmelerini bir günlüğüne durdurduklarını aktaran Özdemir, olağandışı durumlar dışında 2 gün duruşmalara girmemek için "boykot kararı" aldıklarını sözlerine ekledi.

- Hatay ve Osmaniye

Hatay Adliyesi önünde toplanan avukatlar, meslektaşları Bakırtaş'ın öldürülmesini kınadı. Hatay Barosu Başkanı Hüseyin Cihat Açıkalın, meslektaşlarına yönelik saldırıya tepki gösteren açıklamayı okudu.

Osmaniye Adliyesi önünde toplanan avukatlar da meslektaşlarının öldürülmesine tepki gösterdi. Osmaniye Baro Başkanı İbrahim Halil Yavuzdoğan, avukat Servet Bakırtaş'ın mesleğini icra etmeye çalışırken öldürüldüğünü ve bunun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

Adana'da avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

Adana'da avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

Adana'da avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

Adana'da avukat Servet Bakırtaş'ın öldürülmesine tepki

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