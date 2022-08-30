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Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

30.08.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Adana'da, Atatürk Parkı'ndaki Atatürk Anıtı'na Vali Süleyman Elban, 6. Mekanize Piyade Tümen ve Garnizon Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mustafa Cüneyt Arıkan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar çelenk koydu.

Milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile gazilerin de katıldığı törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Vali Elban, Tuğgeneral Arıkan ve Belediye Başkanı Karalar, Adana Valiliği'nde tebrikleri kabul etti.

Uğur Mumcu Meydanı'nda devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Ardından, "30 Ağustos Büyük Zafer'in 100. Yılı" konulu resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

Program, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların ardından şiirler okunması, halk oyunları gösterisi ve geçit töreniyle son buldu.

- Mersin

Mersin'de, Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen tören, Vali Ali Hamza Pehlivan, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Daha sonra Kültür Merkezi'nde devam eden programda tebrikleri kabul eden Vali Pehlivan, ardından Gedik ve Seçer ile askeri araca binip alandaki katılımcıları selamladı, herkesin bayramını kutladı.

Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığında görevli Deniz Binbaşı Dilhan Tuzkaya'nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptığı törende, öğrenciler de şiirler okudu.

Törende, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki jandarma komando birliği, tüfekle gösteri yaptı. Müzik eşliğindeki gösteri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi.

Komandoların zeybek oynağı etkinlikte, Mersin Büyükşehir Belediyesi halk oyunları ekibi de gösteri yaptı.

Program, geçit töreniyle sona erdi.

- Hatay

Hatay'da, Vali Rahmi Doğan, Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Tarık Çetin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Antakya Cumhuriyet Alanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından ardından Vali Doğan, şeref defterini imzaladı.

Vali Doğan, daha sonra makamında Albay Çetin ve Başkan Savaş ile tebrikleri kabul etti.

Daha sonra, Gündüz Caddesi'nde devam eden törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı okundu.

Ardından Vali Doğan, Albay Çetin ve Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş vatandaşları selamladı.

Program, askeri birliklerin geçit töreniyle tamamlandı.

- Osmaniye

Osmaniye'de Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki törende, Vali Erdinç Yılmaz ve Belediye Başkanı Kadir Kara, Atatürk Anıtı'na çelenk koydu.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şeref defterini imzalayan Vali Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde, Türk tarihinin dönüm noktasında kazanılan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin temellerini sağlamlaştıran Büyük Zaferin 100. yıl dönümünün gururla kutlandığını belirtti.

Valilikte tebriklerin kabul edilmesinin ardından Devlet Bahçeli Bulvarı'nda mehteran konseri, halk oyunu gösterisi ve geçit töreni düzenlendi.

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de Büyük Zafer'in 100. yılı kutlandı

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

Büyük Zafer'in 100. yılı kutlanıyor

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Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı Adana Hatay Mersin Osmaniye tören

Adana Namaz Vakitleri 30 Ağustos Salı

İmsak
04:36
Sabah
06:01
Öğle
12:44
İkindi
16:24
Akşam
19:18
Yatsı
20:37

Adana Nöbetçi Eczaneler30 Ağustos Salı

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Seyhan
Uğur Gedik Eczanesi
Seyhan
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