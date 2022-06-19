Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de YKS heyecanı

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) adaylar ter döktü.

Adana'da sınav merkezlerine gelen adaylar, kapıdaki görevliler tarafından kimlik ve sınav giriş kontrolü yapılmasının ardından içeriye alındı.

Merkez Seyhan ilçesindeki Abdulkadir Paksoy Anadolu Lisesi'nde bir görevli saat 10.00'a yaklaştığında "Arkadaşlar sınavı bekleyen var mı?" diye iki kez seslendikten sonra kapıyı kapattı.

Bu sırada bir adayın geldiğini fark eden veliler, görevlileri uyarıp kapıyı kapatmamalarını istedi.

Kapının kapanmasıyla aday Seydi Balduz (21), dışarıda kaldı.

Bazı veliler görevlilere saatin daha 10.00'u gösterdiğini iddia ederek adayı içeriye almaları gerektiğini belirtti.

Görevlilerin kapıyı açmaması üzerine Seydi Balduz, velilerin desteğiyle okulun kapısına tırmanıp içeriye girmek istedi.

Daha sonra Balduz, bu girişiminden vazgeçti.

Bazı veliler, "Çocuğun geleceğiyle oynamayın" diyerek görevlileri ikna etmeye çalıştı.

Kapının açılmaması üzerine veliler görevlilere tepki gösterdi.

Seydi Balduz, AA muhabirine, bir yılının boşa gittiğini belirterek, "30 saniye var dedi, koştum, kapı kapandı. Açmadılar kapıyı. Bir senemiz boşuna gitti." dedi.

- Mersin

Mersin'de adaylar, merkez Akdeniz ilçesindeki Tevfik Sırrı Gür Anadolu Lisesi'ne, aileleriyle sabahın erken saatlerinde geldi.

Kimlik kontrolü yapılan adaylar, sınava girecekleri salonlarına alındı. Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi.

- Hatay

Hatay'da sınava girecek adaylar aileleriyle sabah saatlerinden itibaren sınava girecekleri okulların önüne geldi.

Antakya Gazi Ortaokulu'nda öğrenciler görevlilerin kimlik ve belge kontrolü, polis ekiplerinin de üst araması yapmasının ardından salonlara alındı.

Okulun dışında bekleyen veliler de çocukları için Kur'an-ı Kerim okuyarak dua etti.

- Osmaniye

Osmaniye'de sınava girecek adaylar, aileleriyle erken saatlerde okulların bahçesine gelerek beklemeye başladı.

Girişte üst araması, kimlik ve sınav belgesi kontrolünün ardından adaylar sınava girecekleri salonlara alındı.