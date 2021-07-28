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Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

28.07.2021 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana'nın Sarıçam ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

İstiklal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye söndürme helikopterleri ve arazözler sevk edildi.

Ekiplerin müdahale ettiği yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangını söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Sarıçam ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde de sabah saatlerinde tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramış, yangın öğleden sonra kontrol altına alınmıştı.

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Adana Sarıçam'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
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yangın Adana

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