Adana'nın Yüreğir ilçesinde vücuduna saçma isabet eden 17 yaşındaki kız yaralandı.
Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde husumetlisinin bulunduğu sokağa motosikletle gelen O.S, av tüfeğiyle çevreye ve evlere ateş açtı.
O sırada sokakta bulunan S.K'ya (17) tüfekten çıkan saçmalar isabet etti.
Kolu ve omzundan yaralanan genç kız 112 Acil Sağlık ekiplerince Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis, olaydan sonra kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
Adana'da 17 yaşındaki kızın kolu ve omzuna saçma isabet etti
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