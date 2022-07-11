Araç ve adreslerde, 80 bini tütün doldurulmuş 21 milyon makaron, 125 kilogram tütün, 200 bin sigara filtresi ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçak çılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürünlerin bulunduğunu belirledikleri bazı araç ve adreslere yönelik operasyon düzenledi.

Adana'da 21 milyon makaron ele geçirildi

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz