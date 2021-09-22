YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

Adana'da balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

22.09.2021 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

Akdeniz'de av yasağının 15 Eylül'de sona ermesiyle "vira bismillah" diyerek denize açılan Adana'nın Karataş ilçesindeki balıkçıların eve dönüşleri başladı.

Karataş Balıkçı Barınağı'ndaki tekneleriyle güneş doğmadan Akdeniz'e açılan balıkçılar, Mersin ve Antalya açıklarında saatler süren av sonrası limana geldi.

Tuttukları ve teknelerindeki buzla dolu odalarda sakladıkları balık, karides ve kalamarları limana getiren balıkçılar, burada bekleyen toplantılara satış yaparak emeklerinin karşılığını alıyor.

Karataş Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Celal Safsoylu, AA muhabirine, 15 Eylül'de av yasanını bitmesiyle balıkçıların denize açılmaya başladığını söyledi.

Balıkçıların güneş doğmadan denize açıldığını ve nasiplerini aradıklarını dile getiren Safsoylu, "Sezon başlayalı 1 hafta oldu. Henüz istediğimiz balık bolluğunu göremedik. Geçen sene çok güzel bir sezon geçirmiştik. İnşallah önümüzdeki günlerde o bolluğu yakalarız." dedi.

Balıkçı teknesi kaptanı Metin Ece de uzun bir aranın ardından denize açılmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Sezona biraz kötü başladıklarını aktaran Ece, "Bu sezon balık istediğimiz bollukta değil. Geçen yıl gecede 100 kasa balık çıkardı, bu sene 3 günde 50 kasa balığı zor yakaladık. İnşallah, önümüzdeki günlerde balıkta artış yaşanır ve istediğimiz gibi bir sezon geçiririz." diye konuştu.

Adana'da balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

Adana'da balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

Adana'da balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

Adana'da balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

Adana'da balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

Adana'da balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

Adana'da balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

Adana'da balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

Adana'da balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

Adana'da balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

Adana'da balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı

Adana'da balıkçıların açık denizlerden dönüşleri başladı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 22 Eylül Çarşamba

İmsak
04:59
Sabah
06:19
Öğle
12:37
İkindi
16:03
Akşam
18:44
Yatsı
19:58

Adana Nöbetçi Eczaneler22 Eylül Çarşamba

Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Karakaya Eczanesi
Seyhan
Zeyneloğlu Eczanesi
Seyhan
İzel Eczanesi
Seyhan
Uğurlu Eczanesi
Seyhan
Havuzlubahçe Eczanesi
Seyhan
Şifa Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

Adana'da iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bolu'da 4,5 milyon lira bütçeli dere ıslah çalışması tamamlandı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

GÜNCELLEME - Eskişehir'de 12 gün önce kaybolan Irak uyruklu genç kızın bulunması için özel ekip kuruldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.