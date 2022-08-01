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Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

01.08.2022 04:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuyan kadını bıçakla öldüren şüpheli gözaltına alındı.

Merkez Sarıçam ilçesi Orhangazi Mahallesi'ndeki iki katlı evde bir kişinin bıçaklandığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Bölgeye ulaşan ekipler, evin balkonunda ağlayan biri bebek iki çocuğun yanındaki anne Melek Yıldırım'ın bıçaklanarak öldürüldüğünü tespit etti.

Ekiplerin çalışması sırasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan şüpheli R.Ü, dini nikahlı karısı Melek Yıldırım'ı uyuduğu sırada öldürdüğünü ve bir akrabasının evinde olduğunu belirterek, polise teslim oldu.

Yıldırım'ın cenazesi, incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

Adana'da balkonda uyuduğu sırada bıçaklanan kadın öldü

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şüpheli Adana kadın

Adana Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazartesi

İmsak
04:02
Sabah
05:37
Öğle
12:50
İkindi
16:38
Akşam
19:54
Yatsı
21:22

Adana Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazartesi

Su Eczanesi
Seyhan
Filazi Eczanesi
Seyhan
Çabukoğlu Eczanesi
Seyhan
Havva Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Berfin Gören Eczanesi
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