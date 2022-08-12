Seyhan Baraj Gölü'nde dün yelkenli teknenin alabora olması sonucu suya düşen kardeşlerden Metin Davran, vatandaşlar tarafından kurtarılmış, ağabeyi Mehmet Davran ise kaybolmuştu.

Adana'da baraj gölünde kaybolan kişinin cesedi bulundu

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