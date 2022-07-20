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Adana'da baraj gölündeki "yüzen evler"in sayısı artıyor

20.07.2022 14:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Seyhan Baraj Gölü'ndeki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışma yapılıyor - Gölde tekne turları düzenleyen Mehmet Karabıyık: - "Devletimiz, belediyemiz iyi bir çalışma yapar, bunları ruhsatlandırır ve belgelendirirse sal sahiplerinin de bundan memnun kalacağını tahmin ediyorum"

Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen ve "yüzen evler" olarak adlandırılan yapıların sayısı giderek artıyor.

Kentte son yıllarda dubalar üzerine yapılan ve gölün farklı noktalarına bırakılan yapılar, kullanıcıların tekneleriyle ulaştığı "yüzen evler" olarak biliniyor.

Yapılar, hava sıcaklığının 40 dereceye ulaştığı bölgede piknik yapıp yüzmek isteyenler ya da evlilik teklifi ve doğum günü organizasyonlarında kullanılıyor.

Bazı "yüzen evleri" inşa ettiren kişiler kullanırken bazıları da kiraya verilebiliyor.

- Kaçak yapılar kaldırılacak

Ruhsatı bulunmayan yapılarla ilgili Devlet Su İşleri tarafından çalışma yürütülürken, valilik yetkililerinden alınan bilgiye göre, Seyhan Baraj Gölü'nde dubalar üzerine inşa edilen "yüzen evler" çalışmaların tamamlanmasının ardından kaldırılacak.

- "Gölümüz çok temiz"

Yaklaşık 30 yıldır Seyhan Baraj Gölü'nde tekne turları düzenleyen ve tekne yapım ustası olan Mehmet Karabıyık, AA muhabirine, babasının, göle ilk "yüzen ev" koyanlardan birisi olduğunu anlattı.

Şu anda gölde 40'a yakın sal benzeri "yüzen ev" olduğunu belirten Karabıyık, "Adana halkı bunu daha düzgün kullanırsa ve bir de projeli olursa, yani varillerinin, dizaynının sağlamlığı daha iyi olursa güzel bir kullanım yeri olur." dedi.

Karabıyık, "yüzen evleri" genellikle tekne sahiplerinin koyduğunu ifade ederek, "Tekne küçük olduğu için sal yapıyorlar, sal daha geniş. Kare halinde olunca daha rahat üzerinde hareket ediyorlar. Bu arada saldakiler de aileleriyle suya girip çıkıyor. Gölümüz çok temiz. Her sene bu su devirdaim yapıyor. Bu su kanallara gidiyor, yukardaki barajdan tekrar geri doluyor. Gölümüzün suyu çok temiz." diye konuştu.

Dubaları genellikle kenttekilerin tercih ettiğini anlatan Karabıyık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana'da sadece gölü kullanabiliyoruz, başka yerimiz yok. Bu sallar için devletimiz, belediyemiz iyi bir çalışma yapar, bunları ruhsatlandırır ve belgelendirirse sal sahiplerinin de bundan memnun kalacağını tahmin ediyorum. Bunların illaki bir bedeli olacaktır, onu da sal sahipleri karşılayacaktır. Projeli sallar konulursa buraya, buranın ticari olarak önünü açacaktır. Şimdi insanlar koyuyor, tedirgin bir şekilde koyuyor. Düzgün sallar yapılıp koyulursa belli bir sınırla koyarlarsa bunu, burada çok iyi kullanılacağını düşünüyorum. Adana dışından da turizme bir adım diye düşünüyorum. Nasıl Mersin'in Antalya'nın denizi varsa, bizim de bu gölümüz var. Merkezin içinde kaldı bu göl, burayı çok iyi kullanmamız lazım."

- "Kiralayanlar var"

Karabıyık, Adana'nın sıcağından uzaklaşmak isteyenlerin ağırlıklı olarak dubaları tercih ettiğini belirterek, "Genelde yazlık gibi kullanılıyor. Yazlığı olmayıp kullananlar da çok var. Yazlık almayıp sal yaptıran da çok arkadaşımız var." dedi.

Dubaların kiralanabildiğini ifade eden Karabıyık, "Gölün karşı tarafında, birkaç tane salın kiraya verildiğini biliyorum. Buraya da Adana dışından gelen aileler var, içinden kullanan aileler var. Orada 2-3 salın kiraya verildiğini biliyorum." ifadelerini kullandı.

Adana'da baraj gölündeki "yüzen evler"in sayısı artıyor

- Seyhan Baraj Gölü'ndeki yapıların kaldırılmasına yönelik çalışma yapılıyor - Gölde tekne turları düzenleyen Mehmet Karabıyık: - "Devletimiz, belediyemiz iyi bir çalışma yapar, bunları ruhsatlandırır ve belgelendirirse sal sahiplerinin de bundan memnun k

Adana'da baraj gölündeki "yüzen evler"in sayısı artıyor

Adana'da baraj gölündeki "yüzen evler"in sayısı artıyor

Adana'da baraj gölündeki "yüzen evler"in sayısı artıyor

Adana'da baraj gölündeki "yüzen evler"in sayısı artıyor

Adana'da baraj gölündeki "yüzen evler"in sayısı artıyor

Adana'da baraj gölündeki "yüzen evler"in sayısı artıyor

Adana'da baraj gölündeki "yüzen evler"in sayısı artıyor

Adana'da baraj gölündeki "yüzen evler"in sayısı artıyor

Adana'da baraj gölündeki "yüzen evler"in sayısı artıyor

Adana'da baraj gölündeki "yüzen evler"in sayısı artıyor

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