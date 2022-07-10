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Adana'da, bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı

10.07.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir kafede oturan 2 kişi, üstlerine apartmanın dış cephesindeki beton parçalarının düşmesiyle yaralandı.

Ziyapaşa Bulvarı'nda bir kafede oturan Merve I. ve Ahmet Deniz Ö'nün üzerine kafenin bulunduğu 10 katlı apartmanın dış cephesinden kopan beton parçaları düştü.

Olayı gören çevredekiler, 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, düşen beton parçaları, bir otomobil ile elektrikli scooterda hasara neden oldu.

Adana'da, bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı

Adana'da, bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı

Adana'da, bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı

Adana'da, bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı

Adana'da, bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı

Adana'da, bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı

Adana'da, bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı

Adana'da, bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı

Adana'da, bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı

Adana'da, bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı

Adana'da, bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı

Adana'da, bir apartmandan düşen beton parçaları kafede oturan 2 kişiyi yaraladı

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Sabah
05:20
Öğle
12:49
İkindi
16:40
Akşam
20:08
Yatsı
21:43

Adana Nöbetçi Eczaneler10 Temmuz Pazar

Yaren Eczanesi
Seyhan
Pozitif Eczanesi
Seyhan
Paşa Eczanesi
Seyhan
Okan Eczanesi
Seyhan
Tambay Eczanesi
Seyhan
Selda Eczanesi
Seyhan
Şifa Eczanesi
Seyhan
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