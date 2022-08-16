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Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi

16.08.2022 12:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, dün bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuğun cenazesi otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi.

Yeşilyuva Mahallesi'nde, dün Suriye uyruklu Sifeddin Malahafji'nin kardeşinin iş yerini ziyareti sırasında, uyuduğu için otomobilinde bıraktığı ve aracına döndüğünde öldüğünü fark ettiği 3 yaşındaki oğlu Badr Aldın Malahafji'nin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemleri tamamlandı.

Çocuğun cenazesi, burada aile üyelerine teslim edildi. Cenazenin, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Baba Malahafji'nin akrabalarından Şaban Köseoğlu, Adana Adli Tıp Kurumu önünde gazetecilere, ailenin Hatay'da yaşadığını ve çocuklarıyla Adana'ya dün gezmeye geldiklerini söyledi.

Babanın, araçta uyuyan çocuğunu kısa ziyaret planı nedeniyle yanına almadığını ve uykusundan uyandırmadığını belirten Köseoğlu, "Çocuk araçta uyuduğundan dolayı camı da açıyor. Aracın camı 5 santimetre kadar açık ama çocuk havasız kalıyor. Baba aracı gölgeye park ettiğini zannediyor ama bir zaman sonra araç gölgeden çıkıyor, güneş geliyor. Hava da sıcak. Bunun etkisiyle çocuk Allah'ın rahmetine kavuşuyor." dedi.

Yeşilyuva Mahallesi'nde, dün, oğlunu otomobilde bırakan Sifeddin Malahafji, aracına döndüğünde çocuğun cansız bedeniyle karşılaşmış, oğlunu kendi imkanlarıyla hastaneye götürmüş ancak çocuğun hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi

Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi

Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi

Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi

Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi

Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi

Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi

Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi

Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi

Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi

Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi

Adana'da bırakıldığı otomobilde hayatını kaybeden çocuğun cenazesi ailesine verildi

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