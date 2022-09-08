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Adana'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

08.09.2022 02:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Adana'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 01 ADR 117 plakalı kamyonet, merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi Tekel Caddesi'nde dereye düştü.

Kazada sürücü yaralandı.

Bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, aracında bir süre mahsur kalan sürücüyü kamyonetten çıkardı.

Ambulanstan alınan omurga tahtasına konularak dereden çıkarılan yaralı, ilk müdahalenin ardından Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Adana'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Adana'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Adana'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Adana'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Adana'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Adana'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Adana'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Adana'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Adana'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Adana'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Adana'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

Adana'da dereye düşen kamyonetin sürücüsü yaralandı

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Adana Araç dere düşme

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Adana Nöbetçi Eczaneler 8 Eylül Perşembe

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Seyhan
Aksöz Eczanesi
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