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Adana’da devrilen motosikletteki iki kişi öldü

15.08.2022 03:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’da devrilen motosikletteki iki kişi öldü

Adana'da kaldırıma çarptıktan sonra devrilen motosikletteki iki kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Hilmi Kürklü Bulvarı'nda üzerinde iki kişi bulunan bir motosikletin kaza yaptığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza yerine ulaşan ekipler yaptıkları kontrollerde devrilen motosikletteki Sercan Ataş ile Ertuğrul Şahin'in öldüğünü tespit etti.

Ekipler, süratli olduğu ileri sürülen motosikletin kaldırıma çarptıktan sonra yaklaşık 25 metre savrulduğunu belirledi.

Olay yerindeki çalışmaların ardından ölenlerin cenazesi Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana’da devrilen motosikletteki iki kişi öldü

Adana’da devrilen motosikletteki iki kişi öldü

Adana’da devrilen motosikletteki iki kişi öldü

Adana’da devrilen motosikletteki iki kişi öldü

Adana’da devrilen motosikletteki iki kişi öldü

Adana’da devrilen motosikletteki iki kişi öldü

Adana’da devrilen motosikletteki iki kişi öldü

Adana’da devrilen motosikletteki iki kişi öldü

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Anahtar Kelimeler:
Adana motosiklet kaza

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