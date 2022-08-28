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Adana'da düzenlenen 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi

28.08.2022 03:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da düzenlenen 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi

Adana'nın Karaisalı ilçesinde bu yıl 537.'si düzenlenen Kızıldağ Karakucak Güreşleri, İnci Mercan ve Turgay Başyayla konserleriyle sona erdi.

Karaisalı Belediyesince organize edilen etkinliklerin kapanışında konuşan Karaisalı Kaymakamı Mert Kumcu, Kızıldağ Yaylasında köklü kültürel bir mirasa ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını belirterek, sonraki nesillerin bu mirasa sahip çıkacağına inandıklarını dile getirdi.

Konuşmaların ardından İnci Mercan ve Turgay Başyayla, sevilen türküleri seslendirdi.

Kapanış programına AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, Karaisalı Belediye Başkanı Saadettin Aslan, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Adana'da düzenlenen 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi

Adana'da düzenlenen 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi

Adana'da düzenlenen 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi

Adana'da düzenlenen 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi

Adana'da düzenlenen 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi

Adana'da düzenlenen 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi

Adana'da düzenlenen 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi

Adana'da düzenlenen 537. Kızıldağ Karakucak Güreşleri sona erdi

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