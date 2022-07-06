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Adana'da evinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

06.07.2022 01:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da evinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde, evinde silahlı saldırıya uğrayan kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yusuf T. (21) 19 Mayıs Mahallesi’ndeki evine gelen E.G. ile tartıştı. Yusuf T'ye pompalı tüfekle ateş eden E.G. kaçarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaralanan Yusuf T'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Saldırgan E.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Adana'da evinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

Adana'da evinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

Adana'da evinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

Adana'da evinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

Adana'da evinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

Adana'da evinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

Adana'da evinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

Adana'da evinde silahlı saldırıya uğraşan kişi yaralandı

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Adana silahlı saldırı yaralı

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İkindi
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Akşam
20:09
Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler 6 Temmuz Çarşamba

Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Tuğçe Oral Eczanesi
Seyhan
Gonca Eczanesi
Seyhan
Nesli Eczanesi
Seyhan
Gazipaşa Eczanesi
Seyhan
Şifaveren Eczanesi
Seyhan
Huzur Eczanesi
Seyhan
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