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Adana'da, hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

29.09.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da, hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Adana'da hastane ihalesine fesat karıştırdıkları ve rüşvet iddiasıyla gözaltına alınan 28 şüpheliden, eski Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Başmüdürü ve eski Başhekim Yardımcısının da aralarında olduğu 8 kişi tutuklandı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Balcalı Hastanesinde 2018-2021'deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 26 Eylül'de gözaltına alınan 28 şüphelinin işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan 1'i ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 27'si adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden aralarında hastanenin eski Başmüdürü A.Ö. ve eski Başhekim Yardımcısı K.M.Ö. ile iki medikal firması sahibinin de olduğu 8 kişi tutuklandı, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, hastaneyle ilgili medikal işi ihaleleri ve doğrudan alımlarda bazı medikal firmalarıyla hareket ederek kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattıkları belirlenen 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Polis ekipleri, aralarında hastanenin eski Başmüdürü A.Ö, eski Başhekimi T.C.İ. ve eski Başhekim Yardımcısı K.M.Ö. ile doktorların da bulunduğu 28 zanlıyı şafak vakti eş zamanlı operasyonla yakalamıştı.

Adana'da, hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Adana'da, hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Adana'da, hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Adana'da, hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Adana'da, hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Adana'da, hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Adana'da, hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Adana'da, hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Adana'da, hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Adana'da, hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Adana'da, hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

Adana'da, hastane ihalesine fesat karıştırdığı ve rüşvet iddiasıyla 8 zanlı tutuklandı

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Adana rüşvet ihale hastane operasyon

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Adana Nöbetçi Eczaneler29 Eylül Perşembe

Zehra Eczanesi
Seyhan
Hasan Akçınar Eczanesi
Seyhan
Aslı Ulaş Eczanesi
Seyhan
Merve Eczanesi
Seyhan
Berfin Gören Eczanesi
Seyhan
Tamgüç Eczanesi
Seyhan
Fehiman Eczanesi
Seyhan
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