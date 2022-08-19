Adana'da iş merkezindeki hırdavatçıda silahlı saldırıya uğrayan çalışan hayatını kaybetti, iş yeri sahibi yaralandı.
Yüzünde cerrahi maske bulunan şüpheli, merkez Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde yer alan hırdavatçıya giderek içeridekilere tabancayla ateş açtı.
Saldırıda, iş yeri sahibi N.B. ve çalışanı Bilal Özmen vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
Şüpheli, iş merkezi dışında plakasız motosikletle kendisini bekleyen arkadaşıyla olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince özel bir hastaneye kaldırılan Bilal Özmen hayatını kaybetti.
Yaralı N.B. ise Seyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Polis, motosikletle kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Adana'da iş yerine yönelik silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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