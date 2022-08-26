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Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

26.08.2022 19:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.

Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Mehmet K. idaresindeki 31 YS 199 plakalı otobüs, Ceyhan-Sarımazı kara yolunda devrildi.

Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası İşçi Adana Ceyhan yaralı

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Adana Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Cuma

Baran Eczanesi
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Yağız Eczanesi
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Gonca Eczanesi
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