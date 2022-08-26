Adana’nın Ceyhan ilçesinde, fabrika işçilerini taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 1'i ağır 7 kişi yaralandı.
Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Mehmet K. idaresindeki 31 YS 199 plakalı otobüs, Ceyhan-Sarımazı kara yolunda devrildi.
Çevredekilerin haber vermesiyle kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Adana'da işçi servisinin devrildiği kazada 1'i ağır 7 kişi yaralandı
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