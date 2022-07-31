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Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu

31.07.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu

Adana'da ailesinin kayıp başvurusu yaptığı alzaymır hastası kadının cesedine ulaşıldı.

Kızı Eda Atay tarafından 25 Temmuz'da tedaviye götürüldüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi bahçesinde kaybolan Rahime Atay'ı (54) arama çalışmaları devam etti.

Polis ve AFAD ekipleri, üniversite yerleşkesinin çevresindeki ormanlık alanda yaptığı incelemede Atay'ın cesedini buldu.

Kadının cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Rahime Atay (54), 25 Temmuz'da tedavisi için kızıyla gittiği hastanenin bahçesinde kaybolmuş, ailenin polise yaptığı başvuru üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu

Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu kadın aranıyor

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Anahtar Kelimeler:
Adana alzaymır kadın

Adana Namaz Vakitleri 31 Temmuz Pazar

İmsak
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Sabah
05:36
Öğle
12:50
İkindi
16:38
Akşam
19:54
Yatsı
21:23

Adana Nöbetçi Eczaneler31 Temmuz Pazar

Serhad Eczanesi
Seyhan
Şükran Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
Seyhan
Fevzipaşa Eczanesi
Seyhan
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