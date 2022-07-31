Merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde ikamet eden alzaymır hastası Rahime Atay (54), 25 Temmuz'da tedavisi için kızıyla gittiği hastanenin bahçesinde kaybolmuş, ailenin polise yaptığı başvuru üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Adana'da kayıp olarak aranan alzaymır hastası kadın ölü bulundu

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