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Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

12.10.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

Adana'nın Kozan ilçesinde, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki gencin cansız bedenine ulaşıldı.

Köseli Mahallesi'nde yaşayan Hakan Demiryürek'ten 3 Ekim'den itibaren haber alamayan ailesinin ihbarı üzerine arama başlatan jandarma ve AFAD ekipleri, çalışmalarını Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir zeytin bahçesinde sürdürdü.

Burada Demiryürek'in cansız bedenine ulaşan ekipler, gencin cesedinin yanında tabanca buldu.

Olay yerindeki incelemenin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

Adana'da kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

Adana'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu genç aranıyor

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Adana Kozan kayıp genç

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