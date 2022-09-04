Adana'nın Aladağ ilçesindeki Küp Şelaleleri'nde suya düşen 13 yaşındaki çocuk boğuldu.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ailesi ile birlikte Küp Şelaleleri'nde piknik yapan Fatma Nur Kayabaşı (13), dolaşırken dengesini kaybederek suya düştü.
Kızının çırpındığını fark eden baba Hasan Kayabaşı, kızını kurtarmak için suya atladı.
Çevredekilerin yardımıyla baba ve kız sudan çıkartıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekiplerince, çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi.
Babanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Adana'da Küp Şelaleleri'nde suya düşen çocuk boğuldu
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