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Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

10.07.2021 00:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Muhittin Ekici idaresindeki 34 DLN 381 plakalı hafif ticari araç, Turgut Özal Bulvarı'nda Yusuf Çürük'ün kullandığı 01 CDT 54 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile hafif ticari araçtaki Ahmet Erdal yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı

Adana'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 3 yaralı
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Çukurova

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