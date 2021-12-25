Adana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Uğur SELÇIK/ADANA, (DHA)- ADANA’nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobilin römork bağlı traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü Serdar Sürücü (47) ağır yaralanırken yanında bulunan eşi Ümmü Sürücü (47) hayatını kaybetti. Traktörün sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.

Kaza, akşam saatlerinde İmamoğlu-Adana karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Sürücü (47) yönetimindeki 01 R 0433 plakalı otomobil uyarıcı reflektörü olmayan hafriyat yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Serdar Sürücü ve eşi Ümmü Sürücü sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Ümmü Sürücü’nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı Serdar Sürücü ise ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen ve kaza sonrası olay yerinden kaçan traktör sürücüsü ise aranıyor.

FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ