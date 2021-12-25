YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

25.12.2021 21:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ADANA’nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobilin römork bağlı traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü Serdar Sürücü (47) ağır yaralanırken yanında bulunan eşi Ümmü Sürücü (47) hayatını kaybetti.

Uğur SELÇIK/ADANA, (DHA)- ADANA’nın İmamoğlu ilçesinde bir otomobilin römork bağlı traktöre arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada otomobilin sürücüsü Serdar Sürücü (47) ağır yaralanırken yanında bulunan eşi Ümmü Sürücü (47) hayatını kaybetti. Traktörün sürücüsü ise olay yerinden kaçtı.
Kaza, akşam saatlerinde İmamoğlu-Adana karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, Serdar Sürücü (47) yönetimindeki 01 R 0433 plakalı otomobil uyarıcı reflektörü olmayan hafriyat yüklü traktörün römorkuna arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan Serdar Sürücü ve eşi Ümmü Sürücü sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Ümmü Sürücü’nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Ağır yaralı Serdar Sürücü ise ambulansla İmamoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İsmi öğrenilemeyen ve kaza sonrası olay yerinden kaçan traktör sürücüsü ise aranıyor.

FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ

Adana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Adana’da otomobil traktöre çarptı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Adana Namaz Vakitleri 25 Aralık Cumartesi

İmsak
06:17
Sabah
07:43
Öğle
12:44
İkindi
15:14
Akşam
17:34
Yatsı
18:55

Adana Nöbetçi Eczaneler25 Aralık Cumartesi

Güzide Eczanesi
Seyhan
Saygın Eczanesi
Seyhan
Arhan Eczanesi
Seyhan
Çınar Eczanesi
Seyhan
Özdoğru Eczanesi
Seyhan
Numune Şifa Eczanesi
Seyhan
Can Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

Ankara'daki belediye otobüsü kazası Hatice öğretmeni öğrencilerinden ayırdı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana'da içinden silah çıkan kargo paketinin göndericisi ve alıcısına dava açıldı

Adana'da içinden silah çıkan kargo paketinin göndericisi ve alıcısına dava açıldı

Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi

Sinop'ta fabrika yangınında bekçi yaşamını yitirdi

Adana’da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Adana’da 4. kattaki balkondan düşen çocuk tedavi gördüğü hastanede öldü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.