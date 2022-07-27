Bu arada, aracın bagajında zincirlenmiş bir köpeğin olduğu görüldü.

Ekipler, saldırıyı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da otomobile silahla ateş açılması sonucu 1 kişi ağır yaralandı

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