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Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

13.08.2022 17:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, motosikletinin otomobille çarpışması sonucu yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Z.S'nin kullandığı 01 ACY 154 plakalı motosiklet, Mavi Bulvar'da Y.Y. idaresindeki 01 ADH 536 plakalı otomobille çarpıştı.

Yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi, yoldan geçerken kazayı gören bir doktor yaptı.

Z.S, müdahalenin ardından olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü de ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

- Yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçen doktor yaptı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana Otomobil motosiklet

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