YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Adana
  4. Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

04.07.2022 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan 2 şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı.

Ege Bağatur Bulvarı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri 01 EKS 74 plakalı otomobili durdurmak istedi.

"Dur" ikazına uymayan sürücünün kaçması üzerine kavşak ve caddelere takviye ekipler sevk edildi.

Yaklaşık 3 kilometrelik kovalamacanın ardından otomobil ekiplerce durduruldu.

Sürücü A.B. ile yanındaki A.İ.K'yı gözaltına alan ekipler, otomobilde bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirdi.

A.İ.K'nın dolandırıcılık suçundan arandığı öğrenildi.

Şüpheliler, işlemleri için polis merkezine götürüldü.

Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Adana'da otomobille polisten kaçan 2 şüpheli kovalamacayla yakalandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Adana

Adana Namaz Vakitleri 5 Temmuz Salı

İmsak
03:33
Sabah
05:17
Öğle
12:48
İkindi
16:39
Akşam
20:09
Yatsı
21:46

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Temmuz Salı

Baraj Eczanesi
Seyhan
Burak Halaç Eczanesi
Seyhan
Sadıkoğlu Eczanesi
Seyhan
Aksa Eczanesi
Seyhan
Ataman Eczanesi
Seyhan
Dağlı Eczanesi
Seyhan
Arzum Eczanesi
Seyhan
Tümünü Göster
Adana ECZANELER
Adana ATM’LER

İlginizi Çekebilir

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Alışveriş merkezinde pantolonunu indirip tuvaletini yaptı

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

''Ben her mastürbasyon yaptığımda bir kedi ölüyor''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.