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Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri havuzla buluşturdu

09.08.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri havuzla buluşturdu

Adana'da polis, boğulmaların önüne geçmek için sulama kanallarında yüzen çocukları ve gençleri havuza götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, sulama kanallarındaki boğulma tehlikesine karşı kent genelinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi Ege Bagatur Bulvarı'nda yaptığı uygulamada, sulama kanalında yüzen çocuk ve gençleri uyarıp sudan çıkararak, her yıl sulama kanallarında çok sayıda kişinin boğulduğunu anlattı.

Polis, "Sizin güvenliğiniz için buradayız. Siz yaşayın diye biz buradayız. Şimdi sizleri havuza götüreceğiz ve orada güvenli bir şekilde yüzebileceksiniz." ifadelerini kullandı.

- Polis araçlarıyla havuza götürüldüler

Daha sonra çocuklar ve gençler, ekip araçlarıyla yüzme havuzuna götürüldü.

Polisin havuza götürdüğü 12 yaşındaki Eşref Yiğit, "Sulama kanalında yüzdüğümüz sırada polisler yanımıza gelip bizleri boğulmalara karşı uyardı. Daha sonra yüzmemiz için bizleri havuza getirdiler. Burada yüzmek daha güzel." dedi.

Çocuklardan 13 yaşındaki Ahmet Karakaya da polislere teşekkür ederek, "Kimse kanallarda yüzmesin. Herkesi havuzlara bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri havuzla buluşturdu

Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri havuzla buluşturdu

Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri havuzla buluşturdu

Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri havuzla buluşturdu

Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri havuzla buluşturdu

Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri havuzla buluşturdu

Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri havuzla buluşturdu

Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri havuzla buluşturdu

Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri havuzla buluşturdu

Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri havuzla buluşturdu

Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri havuzla buluşturdu

Adana'da polis, sulama kanallarında yüzen çocuk ve gençleri havuzla buluşturdu

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Adana Nöbetçi Eczaneler11 Ağustos Perşembe

Hekimoğlu Eczanesi
Seyhan
Kelebek Eczanesi
Seyhan
Barajyolu Eczanesi
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