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Adana'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu dronla görüntülendi

17.06.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu dronla görüntülendi

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen ve 2 şüphelinin gözaltına alındığı uyuşturucu operasyonu, dronla havadan görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattıkları ileri sürülen şüphelilere yönelik merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde operasyon düzenledi.

Operasyona, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de destek verdi.

Belirlenen adresler ve şüphe üzerine durdurulan araçlarda 1,16 gram esrar, 0,72 gram eroin ve 0,57 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, 2 zanlı gözaltına alındı.

Dronla havadan kaydedilen operasyon görüntüsüne, zırhlı araçlar ve motosikletlerle bölgeye ilerleyen çok sayıda ekibin metruk yapılar da dahil belirlenen adreslerde, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında arama yapmaları yansıdı.

Adana'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu dronla görüntülendi

Adana'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu dronla görüntülendi

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu operasyonu

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