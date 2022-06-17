Dronla havadan kaydedilen operasyon görüntüsüne, zırhlı araçlar ve motosikletlerle bölgeye ilerleyen çok sayıda ekibin metruk yapılar da dahil belirlenen adreslerde, şüphelilerin üzerlerinde ve araçlarında arama yapmaları yansıdı.

Adana'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonu dronla görüntülendi

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