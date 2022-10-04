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Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

04.10.2022 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'nda Bulut K'nın kullandığı 34 DHY 495 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle refüje çarptı.

Yaralanan araç şoförü Bulut K. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yakıt ve yağ dökülmesi nedeniyle kayganlaşan yolda kumlama yaptı.

Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırıldı.

Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Adana'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Adana yaralı

Adana Namaz Vakitleri 5 Ekim Çarşamba

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Sabah
06:29
Öğle
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İkindi
15:51
Akşam
18:26
Yatsı
19:40

Adana Nöbetçi Eczaneler 5 Ekim Çarşamba

Aladağ Eczanesi
Seyhan
Duran Eczanesi
Seyhan
Özde Eczanesi
Seyhan
Didem Eczanesi
Seyhan
Nilüfer Eczanesi
Seyhan
Biricik Eczanesi
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