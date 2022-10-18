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Adana'da rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

18.10.2022 15:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'nın Kozan ilçesinde rögara düşen 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Güneri Mahallesi İpek Sokak'ta zeytin toplarken kızları Nazgül Akduman'ın kaybolduğunu fark eden ailesi, çocuklarını bulmak için araştırma başlattı.

Diğer kızlarının sokaktaki rögarı göstermesi üzerine aile, kızları Nazgül'ün buraya düştüğünü belirledi.

Kızlarını kurtarmaya çalışan aile başarılı olamayınca durumu sağlık, itfaiye, polis ve Büyükşehir Belediyesi ekiplerine bildirdi.

Bölgeye yönlendirilen ekipler, rögardaki suyu boşalttıktan sonra burada Nazgül Akduman'ın cansız bedenine ulaştı.

Akduman'ın cenazesi incelemenin ardından Kozan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Adana'da rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Adana'da rögara düşen 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

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Adana Kozan çocuk düşme rögar

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